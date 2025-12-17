Павел Финк: "Региону важно диверсифицироваться"

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк в интервью "Волга Ньюс" поделился впечатлениями от региона, а также обозначил наиболее перспективные отрасли и приоритеты в работе с предпринимателями и инвесторами.

- До перехода в правительство Самарской области вы работали в Институте исследований и экспертизы ВЭБ, а еще ранее - в Минэкономразвития РФ. Какой вам виделась экономика Самарской области с тех позиций и какой вы ее воспринимаете сейчас?

- Я очень долго занимался проблематикой автомобильной промышленности, поэтому Самарскую область знал, прежде всего, как регион, где производят автомобили Lada. Знал, что есть РКЦ "Прогресс" с уникальными ракетами-носителями "Союз". С этими двумя предприятиями и ассоциировал Самарскую область.

С первых дней работы в регионе стало очевидно, что Самарская область - крупный промышленный регион, где представлены и успешно развиваются целый ряд отраслей: машиностроение, химическая промышленность, нефтедобыча и нефтепереработка, аграрно-промышленный комплекс.

При этом в Самарской области много предпринимателей, которые управляют крупными производствами, но при этом являются непубличными людьми. Они, помимо своей основной деятельности, реализуют гуманитарные проекты, помогают области. Вклад таких предпринимателей очень важен, и мы его ценим.

- Как в целом Самарская область в экономическом плане выглядит на фоне других регионов?

- У Самарской области есть фундамент в виде наших крупных предприятий. А количество жителей области позволяет говорить о внутреннем рынке, о спросе на продукцию местных производителей. Это создает благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

В области есть пласт людей, которые готовы предлагать инновационные бытовые товары, продукты и услуги. В этом тоже вижу преимущество над многими регионами.

Также могу отметить максимально комфортные географические условия Самарской области - близость к центру страны, ключевые рынки сбыта рядом, основные магистрали (водные, железнодорожные, автомобильные) проходят через регион. У нас хороший современный аэропорт.

Только работай, как говорится.

- Представляя вас в должности министра, губернатор Вячеслав Федорищев обозначал, что перед вами стоит задача "докрутить элементы экономической политики". По каким позициям требуется эта "докрутка"?

- Есть несколько направлений. Но главное тут - чтобы люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, видели и понимали, что профильные руководители, которые привлечены губернатором, искренне нацелены на достижение результата, на оказание содействия.

Работаем над региональными мерами поддержки, привлекаем федеральное финансирование или софинансирование. Активно прорабатывается внешнеэкономическая повестка, губернатор встречается с руководителями других регионов, в том числе для того, чтобы продвигать наши товары и услуги.

Еще раз подчеркну, что вся команда ориентирована на результат, на то, чтобы созидать и развивать. И здесь хочу особенно поблагодарить коллектив нашего министерства за профессионализм, постоянную включенность в процессы и высокий уровень ответственности.

- Какие-нибудь успехи можно выделить?

- Мы практически каждый день публикуем информацию о каких-то событиях. А если серьезно, то я не очень давно в должности и говорить об успехах, к которым я причастен, пока рано.

Мы активно работаем над привлечением новых инвестиций. У нас есть инвесторы, которые пока прощупывают почву. Можно ли будет, допустим, записать себе в актив, если какой-то крупный инвестор придет все-таки и реализует проект здесь? Наша ли это заслуга, или он сам выбрал регион? Вопросы философские…

- Можно назвать этих инвесторов?

- У нас есть Питерский международный экономический форум, где раскрываются договоренности с крупными инвесторами. Готовим пул проектов, которые будут опубличены на ПМЭФ-2026. Поэтому сейчас раскрывать все карты мы не можем.

Есть предварительные наработки по строительству промпарка для оператора одного из основных маркетплейсов. Это креативный кластер, небольшие производства, которые работают под задачи торговой площадки. Работаем с инвестором в этом направлении.

Важный проект - третья очередь особой экономической зоны в Тольятти. Мы планируем, что уже в следующем году будут завершены все работы по созданию инфраструктуры третьей очереди.

- Одной из флагманских высокотехнологичных отраслей в Самарской области служит беспилотная авиация, беспилотные системы в целом. Каковы перспективы развития отрасли в регионе?

- Отрасль беспилотной авиации - одна из стратегических новых отраслей, которая позволит развивать и "вытягивать" за собой смежные отрасли: новые технологии, связанные с двигателестроением, с микроэлектроникой, с системами искусственного интеллекта и программирования, с новыми материалами. Сейчас работаем над расширением сфер применения беспилотных систем. С одной стороны, у нас большое количество совершенных полетов, введен экспериментальный режим.

С другой стороны, нужно расширять сценарии применения беспилотных систем, максимально развивать применение дронов в самых разных отраслях. Мы в первую очередь смотрим на доставку грузов, логистику. Однако здесь есть свои проблемы. Процесс сложен не только технологически, но и с точки зрения безопасности и сохранности грузов. По понятным причинам у нас регулярно вводятся режимы повышенной опасности, отключаются связь и сигналы систем навигации. Производители работают над тем, чтобы в наших непростых условиях можно было безопасно эксплуатировать устройства.

- Какие еще сценарии прорабатываются?

- Доставка лекарственных препаратов, мониторинг инженерной инфраструктуры, мониторинг лесов на предмет незаконных вырубок и пожарной опасности, мониторинг и обработка сельхозземель, выявление незаконных свалок и картография, в том числе для выявления объектов, которые должны облагаться налогами.

- Какие направления, помимо беспилотных систем, могут стать основой технологического лидерства Самарской области?

- Я вижу несколько. Первое - биотехнологии. В регион зашла компания "РусКамедь" с прорывным проектом - впервые в России будет налажено промышленное производство ксантановой камеди. Это важнейший компонент, широко используемый в пищевой, нефтедобывающей и фармацевтической промышленности. Сегодня 100% ксантановой камеди в РФ импортируется. В перспективе компания планирует расширить ассортимент за счет других видов биополимеров, что открывает путь к созданию в регионе центра биотехнологий нового поколения.

Второе - у нас сформировалась принципиально новая для региона фармацевтическая отрасль. Это не просто отдельные предприятия, а целый кластер на площадке ОЭЗ "Тольятти", который уже сегодня показывает впечатляющие результаты. Всего за 2023 год доля фармацевтики в валовом региональном продукте Самарской области выросла на 31,3%. Речь идет о полностью реализованных проектах - уже работают два современных производства, которые выпускают жизненно важные лекарственные препараты. До конца года планируется запустить еще одно - по выпуску вспомогательных компонентов для создания лекарств. Еще один завод находится в стадии активного строительства.

Третье направление - это робототехника. Потому что задача повышения производительности труда сейчас очень актуальна, а решить ее без развития и внедрения роботизированных систем невозможно. У нас есть самарская компания "Тесвел" (производство промышленных роботов) и станкостроительная компания "СТАРК" из Тольятти, которая производит в том числе автоматические трубо- и проволокогибочные станки. Есть завод робототехнических систем, с которым мы недавно подписали соглашение о размещении на территории опережающего развития "Чапаевск".

Биотехнологии, фармацевтика и робототехника - три важнейших для нас направления, наряду с беспилотными системами. Они позволят продолжать нести знамя технологически развитого региона.

- Как в регионе меняется работа с крупными инвесторами?

- Сказать, что мы совершили революцию в этом направлении, наверное, будет неправильно. У нас сформировано единое окно в виде Агентства по привлечению инвестиций, куда должны приходить все, кто хочет хоть рубль вложить в Самарскую область. Там инвесторам оказывают максимальную поддержку.

Поскольку мы все сейчас ориентированы на улучшение инвестиционного климата, естественно, каждый проект отдельно прорабатываем. Если возникают какие-то проблемы, пытаемся их максимально быстро решать. Думаем над тем, чтобы все эти процессы цифровизировать, но на это требуется время.

Когда начинаешь разбираться, погружаться в детали процессов, выясняется, что одно узкое горлышко расширяешь, но появляется следующее, еще более сложное, или вообще возникают какие-то нетривиальные проблемы. На все это уходит очень много времени.

- Какие отрасли приоритетны для региона с точки зрения привлечения инвестиций?

- Мы рады любому инвестору. При этом понятно, что нам важно диверсифицироваться потому, что автопром до сих пор занимает достаточно большую долю в валовом региональном продукте. Чем более диверсифицирован будет регион, тем лучше не только для экономики, но и для жителей, потому что мы сможем реализовывать больше социальных проектов.

Здесь надо сказать, что сегодня в регионе в различных отраслях реализуется более 300 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,4 трлн рублей. Их перечень постоянно пополняется.

- Как вы оцениваете работу ОЭЗ, технопарков и промпарков региона? Требует ли она перенастройки?

- Эта работа в регионе отстроена на высоком уровне, что подтверждается всевозможными результатами рейтингов. Технопарк "Жигулевская долина" на втором месте, на первых позициях профильных рейтингов находится ОЭЗ.

Важно, чтобы эта деятельность была бесперебойной. Кардинальные перемены тут могут только навредить. Выявляем недочеты в работе институтов развития и точечно их устраняем.

- Сообщалось о планах создания индустриального парка в Самаре около "МЕГИ". Там есть определенность по резидентам?

- По этому объекту в ноябре 2026 года мы должны закончить экспертизу проектно-сметной документации. Общая площадь земельного участка составляет 204,7 га. Планируем, что здесь будет создано порядка трех тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций составит более 30 млрд рублей.

О конкретных резидентах пока рано рассказывать, но к нам практически ежедневно приходят инвесторы, которые говорят, что готовы создавать производство, вопрос только в площадях. Буквально на прошлой неделе встречался с производителем здорового питания, который ищет 3 тыс. квадратных метров под расширение и хоть завтра готов начинать строить.

То есть существует запрос от предпринимателей как раз на подобного рода площадки, причем не только в Самаре. И одна из наших задач - равномерно развивать всю область, а не создавать центры ускоренного развития только в крупных городах.