Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро"

Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.

Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".

Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.

Андрей Сазонов, специалист по транспорту:

Фото: предоставлено спикером

Метро уже функционирует в нашем городе с 1987 года, оно стало неотъемлемой частью Самары. Развитие города невозможно без развития метро, это можно назвать симбиозом. То есть, в существующем усеченном виде также нельзя оставлять подземный транспорт, ведь чем больше будет станций, тем выше станет пассажиропоток, следовательно, и рентабельность метро. Подземка необходима любому городу-миллионнику, но сегодня с нуля строить ее очень дорого. Самаре сильно повезло, что развивать метро начали в период плановой экономики, успев построить несколько станций. Соответственно, есть уже готовая инфраструктура: электродепо, существующие станции, даже составы советских времен. Имеются и специалисты-метростроевцы, которые должны непрерывно работать.

Я сам часто пользуюсь метро: всегда держу в голове тот момент, что этот транспорт стабильно работает до полуночи.

Строительство и эксплуатация метро — проблема существующая, но решаемая. Точно так же в городе не хватает различных социальных объектов или учреждений. Но это решаемо в долгосрочный период. Более того, на помощь городам-миллионниками приходит финансовая помощь из федерального центра, которой нельзя не воспользоваться.

Можно посмотреть на примере Нижнего Новгорода, как изменили его жизнь две последние построенные станции. Одна находится в историческом центре города, популярном у туристов, другая — у стадиона, набережной и огромного спального района. После постройки двух следующих станций пассажиропоток нижегородского метро должен вырасти в 2,5 раза. Также можно привести в пример Новосибирск, где 13 станций метро, которыми ежедневно пользуются четверть миллиона человек.