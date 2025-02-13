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Строительство Строительство и недвижимость

Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро"

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Недавно в своем интервью ТАСС глава региона Вячеслав Федорищев заявил об отсутствии планов по дальнейшему развитию метрополитена в Самаре.

Дискуссии вокруг строительства подземки в городе идут не один год. Мнения варьируются "от слишком дорого" до "город-миллионник без метро встанет в пробках".

Волга Ньюс провел виртуальный круглый стол, где профильные чиновники, сотрудники профильных кафедр вузов, урбанисты, депутаты, общественные деятели поделились своим мнением на тему дальнейшего развития метро в Самаре.

Андрей Сазонов, специалист по транспорту:

Фото: предоставлено спикером

Метро уже функционирует в нашем городе с 1987 года, оно стало неотъемлемой частью Самары. Развитие города невозможно без развития метро, это можно назвать симбиозом. То есть, в существующем усеченном виде также нельзя оставлять подземный транспорт, ведь чем больше будет станций, тем выше станет пассажиропоток, следовательно, и рентабельность метро. Подземка необходима любому городу-миллионнику, но сегодня с нуля строить ее очень дорого. Самаре сильно повезло, что развивать метро начали в период плановой экономики, успев построить несколько станций. Соответственно, есть уже готовая инфраструктура: электродепо, существующие станции, даже составы советских времен. Имеются и специалисты-метростроевцы, которые должны непрерывно работать.

Я сам часто пользуюсь метро: всегда держу в голове тот момент, что этот транспорт стабильно работает до полуночи.

Строительство и эксплуатация метро — проблема существующая, но решаемая. Точно так же в городе не хватает различных социальных объектов или учреждений. Но это решаемо в долгосрочный период. Более того, на помощь городам-миллионниками приходит финансовая помощь из федерального центра, которой нельзя не воспользоваться.

Можно посмотреть на примере Нижнего Новгорода, как изменили его жизнь две последние построенные станции. Одна находится в историческом центре города, популярном у туристов, другая — у стадиона, набережной и огромного спального района. После постройки двух следующих станций пассажиропоток нижегородского метро должен вырасти в 2,5 раза. Также можно привести в пример Новосибирск, где 13 станций метро, которыми ежедневно пользуются четверть миллиона человек.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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