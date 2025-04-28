Обжаловано решение арбитража о законности строительства элитного ЖК на берегу Волги

ООО СЗ "Волгострой" обжаловало решение арбитража, отказавшего ему в удовлетворении иска к региональному минстрою о признании недействительным разрешения на строительство дома на ул. Межевой, 2 в Самаре.

Напомним, в мае 2024 г. на ул. Межевой начались работы по возведению ЖК "Престиж". Начало стройки привело к конфликту с жильцами находящегося по соседству ТСН "Лейтенанта Шмидта, 1". Члены ТСН обратились в суд с требованием к минстрою отменить разрешение на строительство 8-этажного здания с подземным паркингом на их придомовой территории (ранее появлялась информация, что компания собирается возвести 11-этажный элитный дом на 14 квартир).

В ходе разбирательства в дело вступило третье лицо — ООО "СЗ Волгострой", чьи интересы были истцом якобы нарушены. Двухэтажное здание, принадлежащее "Волгострою", находится по ул. Межевая, 10 на расстоянии шесть метров от возводимой "Престижем" многоэтажки.

Жильцы дома по ул. Лейтенанта Шмидта, 1 и ООО СЗ "Волгострой" в суде указывали, что, выдавая в декабре 2021 г. владельцу земли в Октябрьском районе на берегу Волги градостроительный план его участка, чиновники совершили нарушения. Земельный участок никогда не относился к общественно деловой зоне районного значения, что допускало бы строительство МКД в пределах восьми этажей.

Разрешение на возведение МКД с подземным паркингом было выдано ООО "Специализированный застройщик "Престиж" в октябре 2023 (№ 63-01-117-2023). В документе указано, что участок в шесть соток с кадастровым номером 63:01:0000000:36743 не относится к территории общего пользования и видом его использования является среднеэтажная застройка. При этом минстрой сослался на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А55-2098/2018, хотя к данному участку данное дело никакого отношения не имеет, там идет речь о территории на ул. Ташкентской (в компании называли эту ссылку ошибочной).

Тем не менее в марте решением арбитража и "Волгострою", и ТСН "Лейтенанта Шмидта, 1" в удовлетворении заявленных требований было отказано, так как разрешение на строительство не было никем обжаловано, и вступило в законную силу. Однако жильцы ТСН уверяли в суде, что не могли обжаловать разрешение, так как узнали о его существовании, только когда застройщик известил их о начале строительства.

Также в апелляционной жалобе указано, что 14.04.2023 г. правительством области издано распоряжение № 176-р, которым в составе документации по планировке территории утвержден проект ее межевания. И согласно п. 5 приложения земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:36743 отнесен к виду разрешенного использования 12.0.2 "Благоустройство территории", что не позволяет возводить на нем МКД и, следовательно, влечет недействительность выданного минстроем разрешения.

По словам представителя "Волгостроя" Александра Шаронина, для изменения зонирования на общественно-деловую зону Ц-3, позволяющую строительство многоэтажных домов, "Престиж" в декабре 2022 г. обратился в областной арбитражный суд (дело А55-39324/2022). ООО просило признать незаконным отказ департамента градостроительства Самары о признании недействительными отдельных частей документации по планировке территории, утвержденной в декабре 2014 № 187, и исключении земельного участка 63:01:0000000:36743 из территории общего пользования, отведенной под линейный объект, дорожно-транспортное хозяйство. Заявление "Престижа" было оставлено без рассмотрения, в связи с повторной неявкой его представителей в судебное заседание.

На данный момент истцы настаивают, что мартовское решение арбитража подлежит отмене с принятием — по их мнению, неправильно истолкован закон.