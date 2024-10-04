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Происшествия

При строительстве элитного ЖК на берегу Волги в Самаре заподозрили подлог

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жильцы дома по ул. Лейтенанта Шмидта, 1 в Самаре обратились в прокуратуру, указав на возможные коррупционные нарушения в связи со строительством по соседству элитного ЖК "Престиж". По мнению заявителей, некие лица из департамента градостроительства Самары совершили подлог, выдавая в декабре 2021 г. владельцу земли Олегу Дильдину градостроительный план его участка.

Фото: предоставлено автором

Так, в документе чиновники указали, что участок в 6 соток с кадастровым номером 63:01:0000000:36743 не относится к территории общего пользования и видом его использования является среднеэтажная застройка. При этом они сослались на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу А55-2098/2018, хотя оно никакого отношения к участку не имеет и в нем речь идет о территории на ул. Ташкентской.

Олег Дильдин, получив градостроительный план, заказал проект многоэтажки и зарегистрировал ООО "СЗ "Престиж". Администрация Октябрьского района выделила еще 1364 кв. м вокруг будущей стройки под благоустройство и санитарное обслуживание. А в октябре 2023 г. региональный минстрой выдал ООО разрешение на строительство со сроком действия до 27.10.2025.

Однако согласно в соответствии с Распоряжением правительства Самарской области № 176 от 14.04.2023 г. "Об утверждении документации по планировке территории регионального значения в границах улиц: Лесной, Северо-Восточной магистрали, Ново-Садовой, …." земельный участок под строительство дома находился в пределах территории общего пользования с предназначением под улично-дорожную сеть. Это исключало возможность строительства на нем многоквартирных домов.

Для изменения зонирования на общественно-деловую зону Ц-3, позволяющую строить многоэтажки, ООО "СЗ "Престиж" дважды обращалось в арбитражный суд. Однако заявления отправили на рассмотрение в областной суд общей юрисдикции, где строители от иска отказались.

В начале апреля 2024 г. СЗ "Престиж" в адрес ТСН "Лейтенанта Шмидта 1" направил извещение о начале строительства. К нему была приложена проектная документация, согласно которой территория под строительство расположена в границах улиц Лейтенанта Шмидта и Межевая, а видом ее использования является среднеэтажная застройка.

Напомним, после начала стройки ТСН и ООО "СЗ "Волгострой" обратились в арбитраж с иском с региональному минстрою о признании недействительным разрешения на строительство. Граждане считают, что чиновники превысили свои должностные полномочия при выдаче ООО СП "Престиж" разрешение на строительство 8-этажного здания с подземным паркингом на их придомовой территории (ранее появлялась информация, что компания собирается возвести 11-этажный элитный дом на 14 квартир).

Не дожидаясь решения арбитража истцы решили прибегнуть к более тяжелой "артиллерии" и обратились в прокуратуру. Таким образом этот конфликт интересов легко может перейти из гражданской сферы в уголовную.

По словам представителя жителей МКД Александра Шаронина, в результате строительных работ несущая стена двухэтажного гаража "Волгостроя" из-за подвижки грунта дала трещину, а асфальтовое покрытие дворовых проездов стало разрушаться вследствие прохода тяжелой строительной техники.

"Асфальтовое покрытие, бордюры по периметру участка, ели, сосны и газоны - это все оплачивали жильцы дома, — сообщил изданию Шаронин. — Согласно же утвержденного проекта этого строительства, "въезд на строительную площадку осуществляется с ул. Межевая". Но несмотря на наше обращение, глава района не предпринял никаких мер, чтобы прекратить незаконный въезд на стройплощадку через дворовую территорию".

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