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Строительство Строительство и недвижимость

На самарский минстрой подали в суд из-за ЖК на берегу Волги

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТСН "Лейтенанта Шмидта, 1" подало иск против министерства строительства Самарской области. Причиной стала стройка на берегу Волги. Информация об этом появилась в КАД ВАС.

Фото: ООО "СЗ "Престиж"

"ТСН просит признать недействительным разрешение на строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом на улице Межевая, 2 в Октябрьском районе Самары. Минстрой выдал его ООО "СЗ "Престиж", — следует из материалов дела.

"Престиж" приступил к работе на площадке совсем недавно — в мае 2024 года. Находится она прямо на берегу Волгу, в районе улицы Лейтенанта Шмидта и Октябрьского спуска.

Судя по данным системы жилищного строительства, компания собирается возвести 11-этажный элитный дом на 14 квартир. Ввод в эксплуатацию запланрован на четвертый квартал 2025 года.

В чем конкретно суть претензий ТСН к властями и застройщику, в материалах дела пока не указано. Но, судя по всему, жителям обслуживаемого товариществом дома на улице Лейтенанта Шмидта, 1 не понравилось месторасположение будущего ЖК — прямо у них под окнами. Очевидно, после завершения стройки вид на Волгу будет частично закрыт.

Судебный процесс начнется в июле. В качестве третьего лица привлекли региональную прокуратуру для "обеспечения законности при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном ущемлении жилищных и иных прав граждан".

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "СЗ "Престиж" в равных долях владеют Олег Дильдин, Марина Кажаева и Игорь Урсов. У них был бизнес в сферах торговли и управления недвижимостью. Игорь Урсов сейчас также имеет долю в компании "Прайт". Она занимается покупкой и продажей недвижимости.

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