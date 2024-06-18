На самарский минстрой подали в суд из-за ЖК на берегу Волги

ТСН "Лейтенанта Шмидта, 1" подало иск против министерства строительства Самарской области. Причиной стала стройка на берегу Волги. Информация об этом появилась в КАД ВАС.

"ТСН просит признать недействительным разрешение на строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом на улице Межевая, 2 в Октябрьском районе Самары. Минстрой выдал его ООО "СЗ "Престиж", — следует из материалов дела.

"Престиж" приступил к работе на площадке совсем недавно — в мае 2024 года. Находится она прямо на берегу Волгу, в районе улицы Лейтенанта Шмидта и Октябрьского спуска.

Судя по данным системы жилищного строительства, компания собирается возвести 11-этажный элитный дом на 14 квартир. Ввод в эксплуатацию запланрован на четвертый квартал 2025 года.

В чем конкретно суть претензий ТСН к властями и застройщику, в материалах дела пока не указано. Но, судя по всему, жителям обслуживаемого товариществом дома на улице Лейтенанта Шмидта, 1 не понравилось месторасположение будущего ЖК — прямо у них под окнами. Очевидно, после завершения стройки вид на Волгу будет частично закрыт.

Судебный процесс начнется в июле. В качестве третьего лица привлекли региональную прокуратуру для "обеспечения законности при выявлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном ущемлении жилищных и иных прав граждан".