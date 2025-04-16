На Осипенко построят 10-этажный офисный центр

В Самаре появится новый объект коммерческой недвижимости. 10-этажный офисный центр собираются построить на ул. Осипенко, 11. Информацию об этом опубликовал ДОМ.РФ.

Участок, планируемый под застройку, находится в окружении жилых домов, здания архива и площади Памяти. По указанному адресу уже располагается бизнес-центр "Портал". Новый офисник планируется разместить по соседству — внутри двора. Интересно, что судя по карте "Дубль-ГИС", рядом с участком находится долгострой. Однако на кадастре он не отмечен.

Строить новый офисный центр будет самарское ООО "Трансформер". Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компанией владеют Игорь Михеев (97%) и Светлана Артюхова (3%). Оба имеют бизнес-связи с бизнесменом Маратом Мухаметшиным, который, кстати, владеет землей, где будет вестись стройка.

Разрешение на строительство компания получила еще в 2022 году. В новом центре будет 185 нежилых помещений. Общая площадь — 3,6 тыс. кв. метров. Парковка будет весьма скромной — всего 9 мест, включая предназначенные для инвалидов.

Ввести офисник в эксплуатацию планируется в декабре 2026 года. Стоимость строительства оценили почти в 220 млн рублей.