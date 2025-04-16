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Строительство Строительство и недвижимость

На Осипенко построят 10-этажный офисный центр

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре появится новый объект коммерческой недвижимости. 10-этажный офисный центр собираются построить на ул. Осипенко, 11. Информацию об этом опубликовал ДОМ.РФ.

Фото: nspd.gov.ru

Участок, планируемый под застройку, находится в окружении жилых домов, здания архива и площади Памяти. По указанному адресу уже располагается бизнес-центр "Портал". Новый офисник планируется разместить по соседству — внутри двора. Интересно, что судя по карте "Дубль-ГИС", рядом с участком находится долгострой. Однако на кадастре он не отмечен.

Строить новый офисный центр будет самарское ООО "Трансформер". Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компанией владеют Игорь Михеев (97%) и Светлана Артюхова (3%). Оба имеют бизнес-связи с бизнесменом Маратом Мухаметшиным, который, кстати, владеет землей, где будет вестись стройка.

Марат Мухаметшин и Игорь Михеев известны как бенефициары ГК "Портал". Они строили коттеджный поселок "Монако" на 6-й Просеке, который в итоге пустили с молотка в незавершенном виде. Также ГК построила БЦ "Портал" и ЖК «Портал Билдинг» на ул. Осипенко, 38.

Разрешение на строительство компания получила еще в 2022 году. В новом центре будет 185 нежилых помещений. Общая площадь — 3,6 тыс. кв. метров. Парковка будет весьма скромной — всего 9 мест, включая предназначенные для инвалидов.

Ввести офисник в эксплуатацию планируется в декабре 2026 года. Стоимость строительства оценили почти в 220 млн рублей.

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Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

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Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Ольга Громова 28 февраля 2025 15:48 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?

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