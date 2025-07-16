Компания-инвестор возводит эко-отель с форелевым хозяйством в Клявлинском районе

Команда Агентства по привлечению инвестиций с рабочим визитом побывала в Клявлинском районе и оценила ход реализации инвестпроекта по созданию эко-отеля RRodnik.
На территории эко-отеля уже введен в эксплуатацию крупнейший банкетный зал на 450 человек, который может стать площадкой для проведения крупных деловых форумов, конференций и других масштабных мероприятий.
Инвестор здесь также развивает собственное форелевое производство полного цикла. Это первое и единственное подобное хозяйство на территории Самарской области. В ближайшее время на территории эко-отеля завершится строительство современного СПА-комплекса, который подразумевает бассейн, парные и другие зоны отдыха.
Инвестор планирует развивать инфраструктуру, расширять сервисы и повышать привлекательность территории.
"Планируется, что сам спа-комплекс заработает в 2025 году — здесь уже ведутся отделочные работы и совсем скоро появятся первые гости. Находимся с компанией-инвестором в постоянном диалоге, сопровождаем проект и со своей стороны делаем все необходимое для его быстрого запуска", — рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев.
Поддержка бизнеса реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё