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Строительство Строительство и недвижимость

Минстрой отказал "Интеграции" в разрешении на застройку у стадиона "Заря"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "СЗ "Интеграция" оспаривает отказ министерства строительства Самарской области выдать разрешение под жилой комплекс в Советском районе Самары.

Решение об отказе было вынесено в феврале 2025 г. по результатам рассмотрения заявления компании. Застройщик обратился в арбитражный суд, чтобы обязать ведомство выдать разрешение на застройку участка на ул. Футболистов.

Напомним, "СЗ "Интеграция" вынашивает планы о строительстве в районе стадиона "Заря" как минимум с 2015 года. Для этого необходимо было расселить аварийный фонд в зоне будущего ЖК. Этот этап растянулся на годы. В итоге "Интеграция" самостоятельно расселила большую часть квартир, а также передала городу шесть квартир для переезда оставшихся жильцов, проживающих на условиях соцнайма. В конце 2024 г. застройщик в судебном порядке продлил период действия договора о развитии застроенной территории на семь лет. Прежний срок истекал в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что "Интеграция", аффилированная предпринимателю Бенику Айвазяну, планирует построить на ул. Футболистов четырехподъездный дом на 47,8 тыс. кв. м. Высота жилых домов не должна превышать 75 м (до 25 этажей). Кроме того, компания обязалась обеспечить район дошкольным учреждением на 46 мест и начальной школой на 48 человек.

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