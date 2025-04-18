Минстрой отказал "Интеграции" в разрешении на застройку у стадиона "Заря"

ООО "СЗ "Интеграция" оспаривает отказ министерства строительства Самарской области выдать разрешение под жилой комплекс в Советском районе Самары.
Решение об отказе было вынесено в феврале 2025 г. по результатам рассмотрения заявления компании. Застройщик обратился в арбитражный суд, чтобы обязать ведомство выдать разрешение на застройку участка на ул. Футболистов.
Напомним, "СЗ "Интеграция" вынашивает планы о строительстве в районе стадиона "Заря" как минимум с 2015 года. Для этого необходимо было расселить аварийный фонд в зоне будущего ЖК. Этот этап растянулся на годы. В итоге "Интеграция" самостоятельно расселила большую часть квартир, а также передала городу шесть квартир для переезда оставшихся жильцов, проживающих на условиях соцнайма. В конце 2024 г. застройщик в судебном порядке продлил период действия договора о развитии застроенной территории на семь лет. Прежний срок истекал в мае 2025 года.
Ранее сообщалось, что "Интеграция", аффилированная предпринимателю Бенику Айвазяну, планирует построить на ул. Футболистов четырехподъездный дом на 47,8 тыс. кв. м. Высота жилых домов не должна превышать 75 м (до 25 этажей). Кроме того, компания обязалась обеспечить район дошкольным учреждением на 46 мест и начальной школой на 48 человек.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?