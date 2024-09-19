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Строительство Строительство и недвижимость

Суд обязал мэрию Самары расселить три дома под застройку у стадиона "Заря"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области обязал мэрию Самары изъять для муниципальных нужд квартиры в трех домах и три земельных участка по ул. Мориса Тореза. Иск подавало ООО "СЗ "Интеграция", которое планирует застраивать эту территорию.

Из материалов суда следует, что "Интеграция" в мае 2015 г. заключила с главой города договор о развитии застроенной территории в границах улиц Мориса Тореза, Виноградной, переулка Футболистов в Советском районе.

По договору мэрия должна была до 2020 г. признать аварийными семь домов - №№ 1, 3 и 5 на ул. Виноградной и №№ 153, 157, 161, 165 на ул. Мориса Тореза. Однако четыре дома по Мориса Тореза были признаны аварийными лишь в 2022 г., и мэрия до сих пор не изъяла квартиры и участки под домами в муниципальную собственность.

"Интеграция" при этом самостоятельно расселила большую часть квартир, а также передала городу шесть квартир для расселения оставшихся жильцов, проживающих на условиях соцнайма.

Суд удовлетворил иск частично. Он указал, что все квартиры в доме №161 "Интеграция" уже выкупила, а само здание снесено. А вот оставшиеся квартиры в других трех домах и участки под зданиями он обязал мэрию изъять.

Ранее сообщалось, что "Интеграция", аффилированная предпринимателю Бенику Айвазяну, планирует построить на данной территории четырехподъездный дом на 47,8 тыс. кв. м. Также застройщик должен обеспечить строительство детского сада и начальной школы первой ступени образования.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

Ильдар Нуреев 03 июля 2024 11:18 На месте самарского хлебозавода № 2 построят дома высотой 3-8 этажей

Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.

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