Суд обязал мэрию Самары расселить три дома под застройку у стадиона "Заря"

Арбитражный суд Самарской области обязал мэрию Самары изъять для муниципальных нужд квартиры в трех домах и три земельных участка по ул. Мориса Тореза. Иск подавало ООО "СЗ "Интеграция", которое планирует застраивать эту территорию.
Из материалов суда следует, что "Интеграция" в мае 2015 г. заключила с главой города договор о развитии застроенной территории в границах улиц Мориса Тореза, Виноградной, переулка Футболистов в Советском районе.
По договору мэрия должна была до 2020 г. признать аварийными семь домов - №№ 1, 3 и 5 на ул. Виноградной и №№ 153, 157, 161, 165 на ул. Мориса Тореза. Однако четыре дома по Мориса Тореза были признаны аварийными лишь в 2022 г., и мэрия до сих пор не изъяла квартиры и участки под домами в муниципальную собственность.
"Интеграция" при этом самостоятельно расселила большую часть квартир, а также передала городу шесть квартир для расселения оставшихся жильцов, проживающих на условиях соцнайма.
Суд удовлетворил иск частично. Он указал, что все квартиры в доме №161 "Интеграция" уже выкупила, а само здание снесено. А вот оставшиеся квартиры в других трех домах и участки под зданиями он обязал мэрию изъять.
Ранее сообщалось, что "Интеграция", аффилированная предпринимателю Бенику Айвазяну, планирует построить на данной территории четырехподъездный дом на 47,8 тыс. кв. м. Также застройщик должен обеспечить строительство детского сада и начальной школы первой ступени образования.
Последние комментарии
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Ага, 3-8. 15-25 этажей в результате построят.