Синдром 5-й просеки: назван район Самары с проблемной застройкой

Изменение правил землепользования и застройки Самары направлено на уход от точечных застроек, когда жилье не обеспечено инфраструктурой. Об этом в интервью Волга Ньюс заявила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"Проблемы мы ярко видим на 5-й просеке: по школам, поликлиникам, транспортной доступности, комфорту. Есть подобные предпосылки и на других активно застраиваемых территориях, например, в границах Московского шоссе, улиц Авроры и Революционной", - отметила Екатерина Семенова.

Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки" В Самаре ужесточают правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки в этот важный для города документ проходят общественные обсуждения. Какие требования предлагается ввести для проектов застройщиков? Как предложенные изменения в итоге отразятся на облике города и жителях? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

По ее мнению, точечная застройка дискредитировала высотки. Поэтому самарцы их так не любят:

"На самом деле в высотной застройке нет ничего плохого, если обеспечено комфортное проживание. Мы должны создавать не просто квадратные метры, а качественную современную среду для наших граждан".

Новые ПЗЗ не исключают возможность строительства объектов, но понижен процент застройки. Это позволит повысить уровень обеспеченности населения качественным жильем.

"Новый норматив для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки составит всего 10%, при разработке проекта планировки и (или) заключении договора на комплексное развитие территорий (КРТ) - до 50%. Это такой ограничивающий фактор. Застройщику будет невыгодно осваивать только 10% участка. Он будет разрабатывать проект планировки, а этот документ предоставит нам возможность оценить существующую инфраструктуру, предусмотреть необходимые объекты", - рассказала архитектор. - Процесс строительства останавливать нельзя - это эволюция. Но право на жизнь имеют только качественные проекты".

В Самаре выставили на обсуждение новые правила застройки: список Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. Как сообщает региональное министерство градостроительной политики, они продлятся до 15 июля.

Власти собирают предложения горожан по поправкам ПЗЗ. Процедура продлится до 15 июля. Мнение жителей обещают учесть.

"Сначала предложения обработает городской департамент градостроительства, затем комиссия по ПЗЗ. По каждому будет приниматься решение: учитывать его или отклонить. Тут важно понимать, что это не голосование "за" или "против". Жители должны направлять именно аргументированные, содержательные предложения. Если гражданина не устраивает представленный проект, то он должен объяснить почему", - пояснила Екатерина Семенова.

Кстати, в Самаре имеет место и введение точечных мораториев на застройку. Речь, в частности, идет о 5-й просеке. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал об ограничении застройки микрорайона на три года.