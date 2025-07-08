Главный архитектор региона рассказала, в чем проблема Самары

Развитие мегаполисов в России сейчас идет по принципу "15-минутный город". Самара еще только находится на пути к этому. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

По ее словам, понятие "15-минутный город" характеризует удобство проживания. Смысл в том, чтобы бытовые, социальные, транспортные услуги были максимум в 15-минутном доступе от места, где ты живешь и работаешь.

Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки" В Самаре ужесточают правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки в этот важный для города документ проходят общественные обсуждения. Какие требования предлагается ввести для проектов застройщиков? Как предложенные изменения в итоге отразятся на облике города и жителях? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"Главная проблема заключается в том, что сфера строительства жилья по темпам кратно обгоняет темпы строительства и модернизации инфраструктуры. И это актуально для большинства регионов. Думаю, одна из причин — высокая прибыльность жилищного строительства. Маржинальность в этом секторе больше, чем в любом другом строительстве. Наша задача — довести инфраструктуру до уровня развития жилья, а где-то и перегнать, работать на опережение — причем не только в Самаре, но и в других муниципалитетах региона, включая сельские поселения. Потенциал региона богат, интересен и разнообразен", — считает Екатерина Семенова.

На выполнение в том числе этой задачи направлена градостроительная реформа, которую проводят в регионе. Сейчас общественные обсуждения проходят изменения в правила землепользования и застройки Самары, которые будут ограничивать точечную застройку и способствовать возведению жилья с необходимой инфраструктурой.