Главный архитектор региона рассказала, в чем проблема Самары

Развитие мегаполисов в России сейчас идет по принципу "15-минутный город". Самара еще только находится на пути к этому. Подробности в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
По ее словам, понятие "15-минутный город" характеризует удобство проживания. Смысл в том, чтобы бытовые, социальные, транспортные услуги были максимум в 15-минутном доступе от места, где ты живешь и работаешь.
"Главная проблема заключается в том, что сфера строительства жилья по темпам кратно обгоняет темпы строительства и модернизации инфраструктуры. И это актуально для большинства регионов. Думаю, одна из причин — высокая прибыльность жилищного строительства. Маржинальность в этом секторе больше, чем в любом другом строительстве. Наша задача — довести инфраструктуру до уровня развития жилья, а где-то и перегнать, работать на опережение — причем не только в Самаре, но и в других муниципалитетах региона, включая сельские поселения. Потенциал региона богат, интересен и разнообразен", — считает Екатерина Семенова.
На выполнение в том числе этой задачи направлена градостроительная реформа, которую проводят в регионе. Сейчас общественные обсуждения проходят изменения в правила землепользования и застройки Самары, которые будут ограничивать точечную застройку и способствовать возведению жилья с необходимой инфраструктурой.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????