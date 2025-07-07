16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ищут перевозчика на автобусный маршрут №480 В Самаре до 8 июля перекрыли перекресток улиц Агибалова и Рабочей В Самаре проверят резкое удорожание перевозок по двум автобусным маршрутам В Самаре к середине недели потеплеет до +33°C В Самарской области 5 июля был побит 90-летний рекорд по осадкам

Общество

В Самаре ищут перевозчика на автобусный маршрут №480

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется перевозками по межмуниципальному автобусному маршруту № 480. Начальная цена контракта - 114,7 млн рублей.

Фото: Волга Ньюс

Победитель торгов определится после 16 июля. Контракт разбит на шесть этапов до 31 января 2026 года:

  • с даты заключения контракта — 31.07.2025
  • 01.08.2025 — 31.08.2025
  • 01.09.2025 — 31.10.2025
  • 01.10.2025 — 31.10.2025
  • 01.11.2025 — 30.11.2025
  • 01.12.2025 — 31.01.2026

Согласно условиям техзадания, протяженность маршрута составит 68,8 км (34,1 км в прямом и 34,65 км в обратном направлении). Отмечается, что все транспортные средства  (23 автобуса, ежедневно выполняющие 138 рейсов с 4:45 утра до 20:30) должны быть оборудованы терминалом безналичной оплаты проезда.

"Минимальное общее количество мест для пассажиров (пассажировместимость) — не менее 65 чел., минимальное количество мест для сидения — не менее 19 чел., год выпуска транспортных средств не старше 2024 года, экологические характеристики транспортных средств — Евро 2 и выше", — сообщается в документации.

Стоимость проезда составит 40 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что во второй декаде июля из Самары до Волжского района дополнительно запустят пять межмуниципальных автобусных маршрутов: №№ 124 и 480 (до пос. Смышляевка), №№ 358, 396 (Петра Дубрава), № 401 (Южный город). Сообщалось, что общая сумма, которую планируют потратить на организацию перевозок по перечисленным межмуниципальным маршрутам, составит 215,7 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3