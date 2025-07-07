В Самаре ищут перевозчика на автобусный маршрут №480

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется перевозками по межмуниципальному автобусному маршруту № 480. Начальная цена контракта - 114,7 млн рублей.

Победитель торгов определится после 16 июля. Контракт разбит на шесть этапов до 31 января 2026 года:

с даты заключения контракта — 31.07.2025

01.08.2025 — 31.08.2025

01.09.2025 — 31.10.2025

01.10.2025 — 31.10.2025

01.11.2025 — 30.11.2025

01.12.2025 — 31.01.2026

Согласно условиям техзадания, протяженность маршрута составит 68,8 км (34,1 км в прямом и 34,65 км в обратном направлении). Отмечается, что все транспортные средства (23 автобуса, ежедневно выполняющие 138 рейсов с 4:45 утра до 20:30) должны быть оборудованы терминалом безналичной оплаты проезда.

"Минимальное общее количество мест для пассажиров (пассажировместимость) — не менее 65 чел., минимальное количество мест для сидения — не менее 19 чел., год выпуска транспортных средств не старше 2024 года, экологические характеристики транспортных средств — Евро 2 и выше", — сообщается в документации.

Стоимость проезда составит 40 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что во второй декаде июля из Самары до Волжского района дополнительно запустят пять межмуниципальных автобусных маршрутов: №№ 124 и 480 (до пос. Смышляевка), №№ 358, 396 (Петра Дубрава), № 401 (Южный город). Сообщалось, что общая сумма, которую планируют потратить на организацию перевозок по перечисленным межмуниципальным маршрутам, составит 215,7 млн рублей.