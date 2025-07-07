В Самаре до 8 июля перекрыли перекресток улиц Агибалова и Рабочей

В Самаре в связи с производством работ филиалом "Самарский" ПАО "Т-Плюс" до конца дня 8 июля будет перекрыт перекресток улиц Агибалова и Рабочей.
Перевозки общественным транспортом временно будут осуществляться по скорректированным схемам. В указанный период изменятся трассы следования троллейбусов семи маршрутов — №№ 4, 6, 12, 15, 16, 17 и 20. Движение будет организовано следующим образом:
- маршруты №№ 4, 15 — в прямом направлении по ул. Мичурина — ул. Чкалова — ул. Буянова — ул. Маяковского — ул. Коммунистическая — ул. Чкалова — ул. Мичурина — ул. Буянова; в обратном направлении — Губернский рынок — ул. Мичурина — ул. Чкалова — ул. Коммунистическая — ул. Маяковского — ул. Буянова — ул. Чкалова — ул. Мичурина;
- маршруты №№ 12, 17, 20 — в прямом направлении по ул. Коммунистическая — ул. Ульяновская — ул. Буянова — ул. Маяковского — ул. Коммунистическая, до остановочного пункта "Улица Владимирская"; в обратном направлении — Губернский рынок — ул. Коммунистическая — ул. Маяковского — ул. Буянова — ул. Ульяновская — ул. Коммунистическая;
- маршруты №№ 6, 16 — в прямом направлении по ул. Ульяновская — ул. Самарская — ул. Некрасовская; в обратном направлении — от Куйбышевского района до Губернского рынка троллейбусы проследуют без изменений, до ул. Ульяновской.
Автобусы маршрутов №№ 1, 5, 11, 13, 22, 37, 50, 67, 90, 4, 84 и 99 будут объезжать участок реконструкции теплосетей следующим образом: ул. Агибалова — ул. Вилоновская — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Агибалова, а далее — по своим обычным маршрутам.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????