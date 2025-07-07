В Самаре до 8 июля перекрыли перекресток улиц Агибалова и Рабочей

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В Самаре в связи с производством работ филиалом "Самарский" ПАО "Т-Плюс" до конца дня 8 июля будет перекрыт перекресток улиц Агибалова и Рабочей.