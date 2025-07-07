В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности

В Самарской области с 4 по 8 июля во всех муниципальных образованиях проходят мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

В числе ключевых событий — церемонии вручения общественной награды — медали "За любовь и верность" — 70 семьям Самарской области, прожившим в зарегистрированном браке 25 и более лет, показавшим пример крепости семейных устоев, взаимной любви и верности, сохранения традиционных семейных ценностей, добросовестного труда на благо отечества, воспитавшим детей достойными членами общества. Среди награждаемых семьи участников СВО, многодетные и приемные семьи, супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, династии производственников, врачей, педагогов, военных, спортсменов, сельских тружеников.

Во всех муниципальных образованиях региона будут чествовать юбиляров супружеской жизни, поздравлять многодетные семьи, проходить торжественные регистрации браков, информационно-просветительские мероприятия, праздничные концертные программы.

В столице региона основные праздничные мероприятия пройдут 8 июля на территории комплекса "Дача купца Головкина" ("Дом со слонами"). В День семьи, любви и верности здесь проведут торжественные церемонии бракосочетания. В 11:00 состоится вручение наград "За любовь и верность" супружеским парам из Самары. С 19:00 до 21:00 гостей ждет тематическая программа "Все начинается с семьи", принять участие в которой смогут все желающие, в том числе пары, подавшие заявление о заключении брака в органы ЗАГС региона. В программе: лекция психолога "Искусство жить вместе" для молодых семей, музыкально-поэтическая программа с участием самарских артистов.

В Тольятти 8 июля, в 17:00, на площадке культурного центра "Автоград" пройдет семейное мероприятие "Вместе и навсегда". Тольяттинским семьям вручат медали "За любовь и верность". Для участников состоится праздничный концерт, пройдут семейные мастер-классы.

Также 8 июля в органах ЗАГС Самарской области будет проходить акция "День без разводов". Комитет ЗАГС Самарской области обращается с просьбой к жителям региона отложить решение вопросов, связанных с государственной регистрацией расторжения брака в этот день.

С 8 по 10 июля в Национальном центре "Россия" в Москве пройдет II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца". Главным событием фестиваля станет одновременная государственная регистрация заключения брака пар со всей России. В событии примут участие и молодожены из Самарской области.