16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студент ТГУ разработал мобильный AR-исторический гид для музея университета Пенсионеры Самарской области перешли на цифровое общение Связь МТС пришла еще в 16 малых населенных пунктов Алексеевского района Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети билайна Беспроцентная рассрочка стала доступна в мобильном приложении оператора связи

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Пенсионеры Самарской области перешли на цифровое общение

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Всё больше жителей региона старше 65 лет отказываются от традиционных телефонных звонков в пользу современных способов коммуникации. За год они увеличили использование мессенджеров в 4,5 раза. Тенденцию выявило исследование МегаФона на основе обезличенной информации абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Лидеры интернет-общения в Самарской области — пользователи 35–44 лет, генерирующие 33% трафика на коммуникационных площадках. Следом идут клиенты оператора в возрасте от 45 до 54 лет (20%), третье место занимают пользователи 55–64 лет с долей 13%. Жители региона предпочитают проводить время в чатах и каналах с 15:00 до 18:00.

Представители обоих полов пользуются приложениями почти в равной степени — мужчин только на 1% больше. Однако среди тех, кто старше 65 лет, преобладает женская аудитория — их доля составляет 73%. Вероятно, женщины более охотно осваивают современные технологии.

По популярности лидирующую позицию удерживает Telegram, на который приходится наибольший объём трафика. Заметный рост также продемонстрировал отечественный мессенджер Max — трафик его пользователей в июне вырос на 15% по сравнению с маем.

"Вне зависимости от возраста наши абоненты все чаще отходят от текстовых сообщений в мессенджерах, отдавая предпочтение более "тяжелому" контенту. Растет количество видеозвонков, набирают популярность статусы и истории. Со своей стороны мы адаптируем сеть под растущую нагрузку. Благодаря дополнительному средне- и высокочастотному слою LTE инженеры повысили пропускную способность оборудования в пяти городах и небольших населенных пунктах четырех районов области", — рассказал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Работы были проведены в Самаре, Жигулевске, Кинели, Отрадном, Чапаевске, в селах Алакаевка, Алексеевка, Александровка, Белозерки, Подстепки, Верхние Белозерки, а также в поселке Новосемейкино.

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3