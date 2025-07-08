Пенсионеры Самарской области перешли на цифровое общение

Всё больше жителей региона старше 65 лет отказываются от традиционных телефонных звонков в пользу современных способов коммуникации. За год они увеличили использование мессенджеров в 4,5 раза. Тенденцию выявило исследование МегаФона на основе обезличенной информации абонентов.

Лидеры интернет-общения в Самарской области — пользователи 35–44 лет, генерирующие 33% трафика на коммуникационных площадках. Следом идут клиенты оператора в возрасте от 45 до 54 лет (20%), третье место занимают пользователи 55–64 лет с долей 13%. Жители региона предпочитают проводить время в чатах и каналах с 15:00 до 18:00.

Представители обоих полов пользуются приложениями почти в равной степени — мужчин только на 1% больше. Однако среди тех, кто старше 65 лет, преобладает женская аудитория — их доля составляет 73%. Вероятно, женщины более охотно осваивают современные технологии.

По популярности лидирующую позицию удерживает Telegram, на который приходится наибольший объём трафика. Заметный рост также продемонстрировал отечественный мессенджер Max — трафик его пользователей в июне вырос на 15% по сравнению с маем.

"Вне зависимости от возраста наши абоненты все чаще отходят от текстовых сообщений в мессенджерах, отдавая предпочтение более "тяжелому" контенту. Растет количество видеозвонков, набирают популярность статусы и истории. Со своей стороны мы адаптируем сеть под растущую нагрузку. Благодаря дополнительному средне- и высокочастотному слою LTE инженеры повысили пропускную способность оборудования в пяти городах и небольших населенных пунктах четырех районов области", — рассказал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

Работы были проведены в Самаре, Жигулевске, Кинели, Отрадном, Чапаевске, в селах Алакаевка, Алексеевка, Александровка, Белозерки, Подстепки, Верхние Белозерки, а также в поселке Новосемейкино.