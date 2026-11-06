Связь в пути: Т2 комплексно развивает сеть в транспортных узлах и на трассах в Приволжье

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает развивать сеть на транспортных объектах в регионах Приволжья. Благодаря техническим работам, проведенным в 2026 году, удалось повысить качество связи и скорость мобильного интернета в аэропортах, на железнодорожных и автобусных вокзалах, а также на трассах самого разного уровня — от муниципальных до международных.

За 10 месяцев 2026 года технические работы по развитию сети на объектах транспортной инфраструктуры проводились во всех субъектах макрорегиона "Волга": Нижегородской, Самарской, Кировской и Ульяновской областях, а также республиках Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Марий Эл.

Аэропорты находятся под особым вниманием специалистов телеком-отрасли. Сеть здесь испытывает повышенную нагрузку практически круглосуточно. В 2026 году Т2 значительно увеличил емкость сети в ульяновском международном аэропорту "Баратаевка". Оператор запустил неподалеку новую базовую станцию, а также улучшил покрытие в бизнес-зале. В результате скорость передачи данных выросла на 12%.

Мобильные сети традиционно испытывают высокую нагрузку на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Такие объекты часто расположены рядом с плотной застройкой, поэтому сеть здесь одновременно обслуживает два сценария: транспортный и городской. В 2026 году Т2 увеличил скорость мобильного интернета на Московском вокзале в Нижнем Новгороде на 42%. В Йошкар-Оле после аналогичных работ на железнодорожном вокзале показатель вырос на 57%. В Чебоксарах технические работы провели на "площади трех вокзалов" — так называется локация, объединяющая три важных транспортных узла: железнодорожный вокзал, Центральный и Пригородный автовокзалы.

Специалисты Т2 провели значительную работу для расширения покрытия и качества сети на значимых трассах. Связь улучшилась в Самарской области на участке европейского маршрута Е121, который связывает Россию, Казахстан и Туркменистан. В этом же регионе оператор Т2 обеспечил связью участки федеральной автодороги Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград", трассы М-5 "Урал".

В Татарстане новые базовые станции заработали вдоль трассы М-12 "Восток" в Рыбно-Слободском, Тюлячинском, Мамадышском и Менделеевском районах. Аналогичные работы прошли рядом с трассой М-7 "Волга" в Елабужском, Зеленодольском и Тукаевском районах.

В Кировской области технические специалисты Т2 вывели в эфир базовые станции на ряде участков вдоль федеральной автодороги Р-243 "Кострома — Шарья — Киров — Пермь", а также на одном из отрезков федеральной трассы Р-176 "Вятка" и других автодорог. В Удмуртии новая базовая станция позволила улучшить качество сети на одном из отрезков трассы "Игра-Пермь".

Технические специалисты Т2 непрерывно отслеживают состояние сети и своевременно выявляют локации, где требуется улучшить качество связи. Транспортные объекты остаются одним из приоритетных направлений развития телеком-инфраструктуры оператора.



Стабильная связь в дороге позволяет пассажирам и водителям пользоваться навигацией, банковскими приложениями и стриминговыми сервисами, а при необходимости связываться с экстренными службами.