В Самаре проверят резкое удорожание перевозок по двум автобусным маршрутам

Правоохранителей попросили проверить десятикратное увеличение стоимости перевозок по двум автобусным маршрутам в Самаре, сообщает "Самарское обозрение".

Речь идет о двух регулярных маршрутах: № 67 (Северное шоссе — железнодорожный вокзал) и № 70 (Приволжский микрорайон — сквер Санфировой), которые обслуживает крупнейший в городе перевозчик — ООО "СамараАвтоГаз" (ООО "САГ").

Как следует из содержания поступившего в Следственный комитет заявления, в конце июня 2023 г. департамент транспорта администрации Самары и "САГ" заключили два контракта на оказание услуг по регулярным пассажирским перевозкам. Первый (№ 23-23) — на маршрут № 70 стоимостью 68,86 млн рублей, второй (№ 33-23) — на маршрут № 67 на сумму 123,97 млн. Оба контракта были рассчитаны на 30 месяцев — с 1 июля 2023-го по 31 декабря 2025 года. По их условиям, на линии 70-го маршрута должны работать автобусы как большой, так и средней вместимости, а на 67-м маршруте — только большого класса.

От лица городского дептранса договоры подписывал замглавы Дмитрий Худотеплов, со стороны САГа — директор компании Александр Судаков.

Исполнение обоих контрактов прекращено в сентябре 2024 года. Причем сделано это было по соглашению сторон. В то же время в заявлении в правоохранительные органы указывается, что "каких-либо условий, являющихся основанием для расторжения муниципальных контрактов, в соглашении указано не было".

Уже в сентябре 2024 г. те же стороны заключили два новых краткосрочных контракта на маршруты № 67 и № 70 стоимостью 277 927 рублей, а в октябре — еще два на общую сумму 235,94 млн рублей. А уже в начале декабря самарский дептранс и ООО "Самара Авто Газ" взамен расторгнутых подписали муниципальные контракты № 98-24 и № 99-24 общей стоимостью 2,61 млрд рублей на срок с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года.

Помимо маршрутов № 67 и 70 в эти контракты включены два новых — № 2 (автостанция "Аврора" — сквер Высоцкого) и № 34 (завод "Металлург" — площадь Революции), но что касается прежних маршрутов, то условия по ним идентичны тем, что были прописаны в расторгнутых контрактах (включая графики движения автобусов и их пассажировместимость). Один нюанс: новые контракты на порядки дороже прежних. Согласно приведенным в заявлении расчетам, на 67-й маршрут в 2025 г. приходится 475,62 млн рублей из общей суммы контракта в 1,3 млрд, а на 70-й — 289,99 млн из 1,31 млрд рублей.

Как указывается в обращении, взамен расторгнутых контрактов № 23-23 и № 33-23 дептранс Самары и ООО "САГ" заключили несколько других, по которым общая стоимость городских маршрутов № 67 и 70 превысила 1 млрд рублей. В то время как остаточная стоимость заключенных в 2023 году контрактов составляла 98,77 млн рублей. То есть получается, что расходы бюджета по муниципальным контрактам на городские пассажирские перевозки по маршрутам № 67 и № 70 взлетели более чем в десять раз — с 98,77 млн до 1 млрд рублей.

Из этого заявитель делает логичный вывод, что "цель заключения новых контрактов — десятикратное увеличение их стоимости". Основным же выгодополучателем называется бывший руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин, который якобы "умышленно злоупотребил своими должностными полномочиями с целью растраты либо хищения бюджетных денежных средств".

Причиненный такими действиями ущерб бюджету оценен в 903,06 млн рублей. Это сумма, на которую выросла стоимость маршрутов № 67 и 70 в результате расторжения одних контрактов и заключения других на сходных условиях. В связи с этим заявитель потребовал провести процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 ("Присвоение или растрата") и ч. 3 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ, а в случае подтверждения изложенных фактов — привлечь Сергея Маркина к уголовной ответственности.

Как пояснил "Самарскому обозрению" представляющий интересы заявителя (его личность не в статье не раскрывается) адвокат Константин Щеглов, первое обращение было подано на имя руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Оттуда материалы направили в следственное управление СК России по Самарской области — для проверки и принятия процессуального решения. Затем заявление поступило в Ленинский межрайонный следственный отдел, откуда его почему-то перенаправили в управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области. В ведомстве Леонида Пака в свою очередь сообщили, что "территориальный орган ФАС России не обладает полномочиями по контролю за обоснованием начальной (максимальной) цены контрактов", и перенаправили обращение "по подведомственности" в департамент финансов администрации Самары.