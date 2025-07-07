Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Уимблдона-2025. В четвертом круге соревнований она обыграла британскую теннисистку Сонай Картал (51-я в рейтинге WTA) со счетом 7:6 (7:3), 6:4, пишет championat.com.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В ее рамках Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Картал шесть эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Анастасия Павлюченкова поспорит с Амандой Анисимовой (США).