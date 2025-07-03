Самарский депутат от ЛДПР высказался за запрет самокатов в центре города

Депутат самарской губдумы фракции ЛДПР Александр Степанов сформулировал проблему электросамокатов в своем телеграм-канале. Он считает, что в центре города такой вид транспорта недопустим.
Самарский депутат убежден, что электросамокаты в городе стали настоящей головной болью: если недавно ими пользовались лишь единицы, чтобы покататься по парку или на набережной, то сейчас самокаты повсюду — спешащие курьеры, школьники без шлемов, молодежь на тротуарах.
"Когда идешь пешком, постоянно оглядываешься — не несется ли сзади кто-нибудь на бешеной скорости. В ГИБДД тоже не скрывают тревоги: на электросамокатах часто ездят против движения, пересекают улицы вне переходов. Я лично знаю людей, которые оказались в больнице после наезда самоката и получили серьезные травмы и переломы", — рассуждает парламентарий.
Также Александр Степанов обеспокоен возрастом самокатчиков: "Больше всего пугает, что катаются в основном дети — без шлема, без понимания ПДД и последствий. Ни автомобилисты, ни пешеходы не чувствуют себя в безопасности. Все стали настороженными — пешеходы и водители постоянно боятся неожиданного появления самоката".
Он отметил, что в РФ сервисы проката стараются снизить аварийность: вводят штрафы за езду в нетрезвом виде, ограничивают скорость, запрещают кататься вдвоем.
"В Петербурге уже запрещают езду на самокатах в некоторых районах и строго следят за соблюдением правил. А, например, в Казани, когда я там был, самокатов вообще почти не видел", — констатировал депутат и добавил: несмотря на ежедневные происшествия с участием этого вида транспорта изменений в Самаре пока мало.
"Обсуждения идут, а результата нет. Скорость снизили до 20 км/ч, но, на мой взгляд, этого недостаточно — нужно хотя бы до 10 км/ч на тротуарах. Нужны камеры, нужен запрет на езду без экипировки, а в центре города, считаю, вообще стоит запретить движение самокатов. Моя позиция проста — безопасность должна быть на первом месте. Когда городской транспорт становится угрозой для жителей — это недопустимо. Самара достойна быть удобной, но не в ущерб жизни и здоровью", — заключил он.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?