Самарский депутат от ЛДПР высказался за запрет самокатов в центре города

Депутат самарской губдумы фракции ЛДПР Александр Степанов сформулировал проблему электросамокатов в своем телеграм-канале. Он считает, что в центре города такой вид транспорта недопустим.

Самарский депутат убежден, что электросамокаты в городе стали настоящей головной болью: если недавно ими пользовались лишь единицы, чтобы покататься по парку или на набережной, то сейчас самокаты повсюду — спешащие курьеры, школьники без шлемов, молодежь на тротуарах.

"Когда идешь пешком, постоянно оглядываешься — не несется ли сзади кто-нибудь на бешеной скорости. В ГИБДД тоже не скрывают тревоги: на электросамокатах часто ездят против движения, пересекают улицы вне переходов. Я лично знаю людей, которые оказались в больнице после наезда самоката и получили серьезные травмы и переломы", — рассуждает парламентарий.

Также Александр Степанов обеспокоен возрастом самокатчиков: "Больше всего пугает, что катаются в основном дети — без шлема, без понимания ПДД и последствий. Ни автомобилисты, ни пешеходы не чувствуют себя в безопасности. Все стали настороженными — пешеходы и водители постоянно боятся неожиданного появления самоката".

Он отметил, что в РФ сервисы проката стараются снизить аварийность: вводят штрафы за езду в нетрезвом виде, ограничивают скорость, запрещают кататься вдвоем.

"В Петербурге уже запрещают езду на самокатах в некоторых районах и строго следят за соблюдением правил. А, например, в Казани, когда я там был, самокатов вообще почти не видел", — констатировал депутат и добавил: несмотря на ежедневные происшествия с участием этого вида транспорта изменений в Самаре пока мало.

"Обсуждения идут, а результата нет. Скорость снизили до 20 км/ч, но, на мой взгляд, этого недостаточно — нужно хотя бы до 10 км/ч на тротуарах. Нужны камеры, нужен запрет на езду без экипировки, а в центре города, считаю, вообще стоит запретить движение самокатов. Моя позиция проста — безопасность должна быть на первом месте. Когда городской транспорт становится угрозой для жителей — это недопустимо. Самара достойна быть удобной, но не в ущерб жизни и здоровью", — заключил он.