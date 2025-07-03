В Курумоче сняли ограничения на полеты

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В четверг днем, 3 июля, в 12:20 в аэропорту Курумоч были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации. В общей сложности небо над Самарой было закрыто около 4 часов, с 8:30 утра.