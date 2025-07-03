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Общество

В Курумоче сняли ограничения на полеты

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг днем, 3 июля, в 12:20 в аэропорту Курумоч были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации. В общей сложности небо над Самарой было закрыто около 4 часов, с 8:30 утра.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Напомним, 3 июля над территорией региона был сбит очередной беспилотник.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Самару. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет", - рассказали в Росавиации.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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