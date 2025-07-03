В Самарской области 3 июля сбили очередной беспилотник

В четверг, 3 июля, над территорией Самарской области сбили очередной БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы.Напомню, что в Самарской области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры", - сообщил Вячеслав Федорищев.

Напомним, ранее в аэропорту Курумоч были введены ограничения на полеты гражданских воздушных судов.

На прошлой неделе БПЛА пытались атаковать Самарскую область несколько раз: 27, 25 и 24 числа. Все атаки были успешно отражены силами ПВО.