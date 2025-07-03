В Самарской области 3 июля сбили очередной беспилотник

В четверг, 3 июля, над территорией Самарской области сбили очередной БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня утром на территории региона силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. На месте работают оперативные службы.Напомню, что в Самарской области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры", - сообщил Вячеслав Федорищев.
Напомним, ранее в аэропорту Курумоч были введены ограничения на полеты гражданских воздушных судов.
На прошлой неделе БПЛА пытались атаковать Самарскую область несколько раз: 27, 25 и 24 числа. Все атаки были успешно отражены силами ПВО.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.