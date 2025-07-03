Минобороны РФ: над Самарской областью сбили два беспилотника

По уточненной информации утром 3 июля над территорией Самарской области было сбито два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 9:00 до 11:45 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Самарской области", — прокомментировали в ведомстве.

Мэр Тольятти Илья Сухих сообщил, что один из беспилотников подавлен системой РЭБ над территорией Тольятти. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, информация об одном из сбитых БПЛА появилась около 10 утра. На несколько часов перекрывали небо над регионом — работу аэропорта Курумоч временно приостановили. Кроме того, на время объявленной опасности атаки действовали ограничения в работе мобильного интернета.