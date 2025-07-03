Минобороны РФ: над Самарской областью сбили два беспилотника

По уточненной информации утром 3 июля над территорией Самарской области было сбито два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 9:00 до 11:45 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Самарской области", — прокомментировали в ведомстве.
Мэр Тольятти Илья Сухих сообщил, что один из беспилотников подавлен системой РЭБ над территорией Тольятти. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, информация об одном из сбитых БПЛА появилась около 10 утра. На несколько часов перекрывали небо над регионом — работу аэропорта Курумоч временно приостановили. Кроме того, на время объявленной опасности атаки действовали ограничения в работе мобильного интернета.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.