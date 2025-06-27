Беспилотники вновь пытались атаковать Самарскую область

В пятницу, 27 июня, рано утром была предпринята очередная попытка атаки Самарской области средствами БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. На месте в данный момент работают оперативные службы. Пострадавших нет", - прокомментировал глава региона.

Ранее, в 6:56 утра, в Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности в очередной раз ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч.

Напомним, с начала недели это уже третья попытка атаки региона беспилотниками. В среду, 25 июня, над Самарской областью было уничтожено два БПЛА, во вторник, 24 числа, - один беспилотник.