Беспилотники вновь пытались атаковать Самарскую область

В пятницу, 27 июня, рано утром была предпринята очередная попытка атаки Самарской области средствами БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня рано утром была предпринята попытка атаки средствами БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. На месте в данный момент работают оперативные службы. Пострадавших нет", - прокомментировал глава региона.
Ранее, в 6:56 утра, в Росавиации сообщили, что для обеспечения безопасности в очередной раз ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Курумоч.
Напомним, с начала недели это уже третья попытка атаки региона беспилотниками. В среду, 25 июня, над Самарской областью было уничтожено два БПЛА, во вторник, 24 числа, - один беспилотник.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.