Над Самарской областью сбили еще два БПЛА

В среду, 25 июня, Минобороны России сообщило, что с 13:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Самарской областью.
Еще два за это время уничтожено над территорией Курской областью и четыре — над территорией Воронежской.
Накануне, 24 июня над регионом также был сбит БПЛА. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.
25 июня также пассажиры аэропорта Курумоч сообщали о задержках рейсов. Росавиация уведомила об ограничениях работы аэропорта.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.