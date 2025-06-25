Над Самарской областью сбили еще два БПЛА

В среду, 25 июня, Минобороны России сообщило, что с 13:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Самарской областью.

Еще два за это время уничтожено над территорией Курской областью и четыре — над территорией Воронежской.

Накануне, 24 июня над регионом также был сбит БПЛА. Об этом сообщал губернатор Вячеслав Федорищев.



25 июня также пассажиры аэропорта Курумоч сообщали о задержках рейсов. Росавиация уведомила об ограничениях работы аэропорта.