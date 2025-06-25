В Курумоче ограничили прием и вылет самолетов

В среду, 25 июня, в Самаре ограничили работу аэропорта. Об этом сообщает Росавиация.
Для безопасности полетов гражданских воздушных судов в Курумоче временно ограничили прием и выпуск воздушных судов.
В среду, 25 июня, в Самаре ограничили работу аэропорта. Об этом сообщает Росавиация.
Для безопасности полетов гражданских воздушных судов в Курумоче временно ограничили прием и выпуск воздушных судов.
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Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.