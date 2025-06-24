Над Самарской областью сбили БПЛА

Губернатора Самарской области в своем Телеграм-канале сообщил о беспилотнике.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня в небе над нашим регионом был сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности", — сказал глава региона.

Напомним, днем 24 июня Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Курумоч в связи с опасностью атаки БПЛА.