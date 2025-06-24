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Происшествия

Над Самарской областью сбили БПЛА

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатора Самарской области в своем Телеграм-канале сообщил о беспилотнике.

"Уважаемые жители Самарской области. Сегодня в небе над нашим регионом был сбит БПЛА. Жертв и разрушений нет. Благодарю наших военных, службы ПВО, которые всегда на страже нашей безопасности", — сказал глава региона.

Напомним, днем 24 июня Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Курумоч в связи с опасностью атаки БПЛА.

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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