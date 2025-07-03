В Курумоче вновь ввели ограничения на полеты

В четверг, 3 июля, в 8:37 в аэропорту Курумоч были введены ограничения на полеты гражданских воздушных судов.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в самарском аэропорту Курумоч", - сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее, около 4:30 утра, в ГУ МЧС по Самарской области вновь объявили опасность атаки БПЛА.