В Курумоче вновь ввели ограничения на полеты

В четверг, 3 июля, в 8:37 в аэропорту Курумоч были введены ограничения на полеты гражданских воздушных судов.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в самарском аэропорту Курумоч", - сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее, около 4:30 утра, в ГУ МЧС по Самарской области вновь объявили опасность атаки БПЛА.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.