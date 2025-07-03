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Баскетбол Спорт

Игрок баскетбольной "Самары" перейдет в испанский "Реал Мадрид"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский баскетболист "Самары" Амосов отправляется в испанский "Реал Мадрид". Об этом сообщает новостной телеграм-канал Матч ТВ со ссылкой на самого игрока.

"Да, действительно перехожу в "Реал", — прокомментировал каналу самарский игрок. Ранее стало известно, что спортсмен подпишет с испанской командой контракт по системе "1+1".

Егору Амосову 17 лет. В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ легкий форвард набирал 5,9 очков, совершал 3,5 подбора и отдавал 1,5 передачи в среднем за игру.

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