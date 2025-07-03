Диана Шнайдер и Мирра Андреева одержали уверенную победу на старте парного Уимблдона-2025

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025, сообщает championat.com.
В матче первого круга посеянные под пятым номером Андреева и Шнайдер со счетом 6:3, 6:4 обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон/Хитер Уотсон (WC). Продолжительность данного матча составила 1 час и 19 минут. В его рамках россиянки два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету британок ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующими соперницами россиянок на Уимблдоне-2025 станут Куинн Глисон (США)/Ингрид Гамарра-Мартинс (Бразилия).
Отметим, что Мирра Андреева продолжает борьбу в одиночном разряде Уимблдона (вышла в третий круг), Диана Шнайдер потерпела поражение во втором.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!