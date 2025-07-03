Диана Шнайдер и Мирра Андреева одержали уверенную победу на старте парного Уимблдона-2025

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер в паре с Миррой Андреевой успешно стартовали в парном разряде Уимблдона-2025, сообщает championat.com.

В матче первого круга посеянные под пятым номером Андреева и Шнайдер со счетом 6:3, 6:4 обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон/Хитер Уотсон (WC). Продолжительность данного матча составила 1 час и 19 минут. В его рамках россиянки два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету британок ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующими соперницами россиянок на Уимблдоне-2025 станут Куинн Глисон (США)/Ингрид Гамарра-Мартинс (Бразилия).

Отметим, что Мирра Андреева продолжает борьбу в одиночном разряде Уимблдона (вышла в третий круг), Диана Шнайдер потерпела поражение во втором.