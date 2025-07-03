Эксперты Авито рассказали, как сэкономить на покупке вещей для детского лагеря

Лето в разгаре, а значит — совсем скоро многие дети отправятся в летние лагеря. Аналитики Авито изучили, сколько стоит собрать ребенка на такой отдых в Самаре, и сколько можно сэкономить, если покупать вещи в ресейле. На платформе можно найти некоторые товары "с рук" совсем новые и даже с бирками — дети быстро растут, и вещи часто остаются нетронутыми.
Согласно подсчетам, базовый набор новых вещей для лагеря из футболки, шорт, джинс, кофты, головного убора, обуви, купальных принадлежностей, а также рюкзака, обойдется на Авито в Самаре в 11 700 рублей, "с рук" — в 6 500 рублей.
Одежда и обувь
В летнем лагере ребенку обязательно понадобятся футболки, шорты, а также джинсы и кофта — на случай прохладной погоды. К такому путешествию родители обычно начинают готовиться еще в конце весны. Продажи детских футболок на Авито в мае 2025 года выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период продажи шорт увеличились на 14%. Джинсы стали покупать чаще на 17%, а кофты — на 30%. Из обуви пригодятся кроссовки или кеды — их продажи выросли на 7%, а также сандалии — рост на 6% — и тапочки. Такой набор на Авито в Самаре будет стоить в среднем 5 500 рублей при покупке новых вещей и 3 300 рублей при покупке товаров в ресейле.
Все для купания
Летний лагерь сложно представить без моря, озера или хотя бы бассейна. С наибольшей вероятностью ребенку понадобятся купальные принадлежности. Детские плавки на Авито в мае стали покупать на 10% чаще, чем в апреле. Продажи купальников выросли на 64%. Также понадобится надувной круг и нарукавники для плавания — их продажи за год выросли на 80% и в два раза соответственно. Все вместе будет стоить 4 000 рублей в новом состоянии и 2 400 рублей — в ресейле.
Прочие аксессуары и инвентарь
Также ребенку с собой необходимо положить головной убор, защищающий от солнца, — кепку или панаму. Продажи последних за месяц на Авито выросли на 56%. Также для всех этих вещей нужен рюкзак — их стали покупать чаще на 10%. Новый набор из рюкзака и головного убора в среднем будет стоить 2 200 рублей, в ресейле — 800 рублей.
Таким образом, собрать ребенка в лагерь будет стоить 11 700 рублей, если покупать новые вещи, и 6 500 рублей, если покупать вещи "с рук".
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?