Эксперты Авито рассказали, как сэкономить на покупке вещей для детского лагеря

Лето в разгаре, а значит — совсем скоро многие дети отправятся в летние лагеря. Аналитики Авито изучили, сколько стоит собрать ребенка на такой отдых в Самаре, и сколько можно сэкономить, если покупать вещи в ресейле. На платформе можно найти некоторые товары "с рук" совсем новые и даже с бирками — дети быстро растут, и вещи часто остаются нетронутыми.

Согласно подсчетам, базовый набор новых вещей для лагеря из футболки, шорт, джинс, кофты, головного убора, обуви, купальных принадлежностей, а также рюкзака, обойдется на Авито в Самаре в 11 700 рублей, "с рук" — в 6 500 рублей.

Одежда и обувь

В летнем лагере ребенку обязательно понадобятся футболки, шорты, а также джинсы и кофта — на случай прохладной погоды. К такому путешествию родители обычно начинают готовиться еще в конце весны. Продажи детских футболок на Авито в мае 2025 года выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период продажи шорт увеличились на 14%. Джинсы стали покупать чаще на 17%, а кофты — на 30%. Из обуви пригодятся кроссовки или кеды — их продажи выросли на 7%, а также сандалии — рост на 6% — и тапочки. Такой набор на Авито в Самаре будет стоить в среднем 5 500 рублей при покупке новых вещей и 3 300 рублей при покупке товаров в ресейле.

Все для купания

Летний лагерь сложно представить без моря, озера или хотя бы бассейна. С наибольшей вероятностью ребенку понадобятся купальные принадлежности. Детские плавки на Авито в мае стали покупать на 10% чаще, чем в апреле. Продажи купальников выросли на 64%. Также понадобится надувной круг и нарукавники для плавания — их продажи за год выросли на 80% и в два раза соответственно. Все вместе будет стоить 4 000 рублей в новом состоянии и 2 400 рублей — в ресейле.

Прочие аксессуары и инвентарь

Также ребенку с собой необходимо положить головной убор, защищающий от солнца, — кепку или панаму. Продажи последних за месяц на Авито выросли на 56%. Также для всех этих вещей нужен рюкзак — их стали покупать чаще на 10%. Новый набор из рюкзака и головного убора в среднем будет стоить 2 200 рублей, в ресейле — 800 рублей.

Таким образом, собрать ребенка в лагерь будет стоить 11 700 рублей, если покупать новые вещи, и 6 500 рублей, если покупать вещи "с рук".