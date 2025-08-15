До окончания приема заявок в волонтерскую программу форума "Россия — спортивная держава" остался месяц

До завершения приема заявок на участие в волонтерской программе Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" остается ровно месяц.

Регистрация на платформе Добро.рф продлится до 15 сентября 2025 года. У будущих добровольцев еще есть время присоединиться к команде из 1000 волонтеров, которые будут помогать на главном спортивном событии года в Самарской области.

Добровольцы будут задействованы в организации всех направлений работы: сопровождение участников, координация деловой и спортивной программ, помощь СМИ, транспортная логистика и другие ключевые функции. Основными площадками форума станут стадион "Солидарность Самара Арена", Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также другие спортивные и деловые объекты в Самаре и Тольятти.

"Уже в ноябре Самарская область встретит делегатов из разных стран мира на Международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава". Особую роль в организации этого события будут играть волонтеры. Именно они будут создавать настроение форума, встречать гостей и рассказывать о Самарской области и России. На таких масштабных событиях можно получить уникальный опыт, который обязательно пригодится в профессиональной жизни. Это возможность для волонтеров прокачать свои организационные навыки, знание иностранных языков, коммуникацию. Поэтому мы приглашаем жителей Самарской области и других регионов стать волонтерами форума и подать заявку на сайте добро.рф до 15 сентября", — отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Юлия Рябева.

Принять участие в программе могут граждане РФ от 18 лет (от 16 лет — для направления "Волонтеры города-организатора") и иностранные граждане с опытом добровольческой деятельности. Отбор включает подачу заявки на платформе Добро.рф, собеседование с рекрутерами и обязательное обучение, которое сочетает ориентационные тренинги, краеведение и функциональную подготовку.

"Я уверена, что волонтерское сообщество региона уже в невероятном ожидании форума "Россия — спортивная держава". Предыдущие события, происходящие в Самарской области, такие как Чемпионат мира по футболу и Добро.Конференция, показали, что мы умеем организовывать мероприятия на самом высоком уровне и сделаем все для того, чтобы и спортсмены, и гости этого форума остались довольны и смогли с пользой провести время", — поделилась Алина Калита, студентка СамГТУ, руководитель Добро Центра университета.

XIII Международный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Заявочная кампания по набору волонтеров пройдет до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке.