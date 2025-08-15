Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в августе

22 августа в Самаре начнут работать сезонные сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести продукцию производителей Самары и области — сезонные овощи, фрукты, ягоды, сообщает мэрия города.
Ярмарки разместятся около ДК "Октябрь в пос. Мехзавод" и на ул. Ленинская, 142, у музея им. П. В. Алабина.
Суммарно ярмарки рассчитаны на 290 торговых мест. Заявки могут подать сельхозпроизводители и предприниматели — юридические лица, индивидуальные предприниматели, главы и члены фермерских хозяйств, граждане, ведущих личное (подсобное) хозяйство. Прием заявок ведут сотрудники МП г. о. Самара "Ярмарки Самары" до 8 августа с 09:00 до 17:00 (12:30 — 13:30 обеденный перерыв) по телефону 332-14-97.
