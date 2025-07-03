В Самаре Вячеслав Федорищев встретился с торговыми представителями РФ за рубежом

В четверг, 3 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с делегацией торговых представителей Российской Федерации в Республике Казахстан, Республике Никарагуа, Арабской Республике Египет. Стороны обсудили направления развития торгово-экономического сотрудничества Самарской области с дружественными иностранными государствами.

Делегация прибыла в регион с двухдневным визитом в рамках седьмой ежегодной Недели торговых представителей. Сегодня, в первый день рабочей программы, торговые представители РФ начали знакомство с промышленным потенциалом региона и посетили крупные предприятия — ПАО "КуйбышевАзот", АО "АвтоВАЗ", ООО "Транспорт будущего" и научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, ознакомились с производственными площадками.

Открывая встречу, Вячеслав Федорищев подчеркнул, что для Самарской области развитие внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетов в экономике.

"Регион индустриальный, во многих технологических заделах Самара всегда показывала пример еще как Куйбышев, когда здесь, в Куйбышевской области, развивалась автомобильная промышленность, самолетостроение, авиастроение. Конечно же, наши победы в космосе тоже здесь с точки зрения технологий ковались. Это происходит и сейчас, тем более что к базовым отраслям, направлениям добавились новые, такие как беспилотные технологии", — отметил губернатор.

"Мы достаточно плотно строим работу с министерством промышленности и торговли РФ, с министром Антоном Андреевичем Алихановым и первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым и, конечно же, видим, как развивается система торговых представительств и какой это важный инструмент для достижения целей, которые стоят перед страной и перед каждым конкретным регионом", — добавил Вячеслав Федорищев.

В ходе встречи стороны обсудили итоги первого дня работы делегации на предприятиях области, также были обозначены возможные направления для внешнеэкономического сотрудничества в фармацевтической отрасли, производстве медицинской техники, сельскохозяйственном машиностроении, сфере информационных технологий, металлообработки, химической, электротехнической промышленности. Предметом обсуждения стала возможность локализации продукции предприятий Самарской области на территории Российской промышленной зоны Экономической зоны Суэцкого канала в Арабской Республике Египет.

Глава региона подтвердил готовность экономического блока региона к развитию сотрудничества.

"Рассчитываем, что в вашем лице найдем надежных союзников, будем на вас опираться при взаимодействии в странах. И конечно, будем планировать в ближайшее время хорошие миссии нашего бизнеса, который знает точно, что хочет от этого партнерства с точки зрения и экспорта, и инвестиций", — заключил Вячеслав Федорищев.

Завтра рабочая программа в рамках визита делегации торговых представителей продолжится. Запланированы переговоры с представителями предприятий Самарской области, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, представителями Ассоциации предприятий машиностроения "Кластер автомобильной промышленности", посещение Центра прорывных исследований "Информационные технологии в медицине" Самарского государственного медицинского университета Минздрава РФ, ООО "Пегас-Агро", ОАО "Завод Продмаш", встреча с руководством институтов развития региона, Центра поддержки экспорта Самарской области.