Влюбленные из Самарской области поженятся на всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре "Россия"

Влюбленные из Самарской области приедут в Москву, чтобы зарегистрировать брак на II всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца", который пройдет в национальном центре "Россия" с 8 по 10 июля. В эти дни на фестивале поженятся более 200 пар из разных регионов страны.

Одной из пар, решивших заключить брачный союз на всероссийском свадебном фестивале, стали Дарья Чернякина и Руслан Гуламов из Тольятти. Жених и невеста трудятся на АвтоВАЗе. Руслан — участник пилотного проекта по импортозамещению информационных и операционных систем. Дарья — техник-конструктор, представитель четвертого поколения заводчан в семье. Общий стаж работы семьи Чернякиных на градообразующем предприятии Тольятти — 160 лет.

"История нашей династии началась с моего прадедушки, Чернякина Виталия Ивановича. Он приехал на завод и посвятил всю свою трудовую жизнь работе в специализированном центре технического обслуживания и ремонта автомобилей АвтоВАЗа. Его преданность делу стала примером для всей нашей семьи, — рассказала Дарья. — Для меня быть частью такой трудовой династии — это не только большая ответственность, но и возможность внести свой вклад в развитие отечественного автомобилестроения".

Впервые всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках международной выставки-форума "Россия". В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. А за все время проведения международной выставки-форума "Россия" поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на I всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.