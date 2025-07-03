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Общество

Влюбленные из Самарской области поженятся на всероссийском свадебном фестивале в Национальном центре "Россия"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Влюбленные из Самарской области приедут в Москву, чтобы зарегистрировать брак на II всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца", который пройдет в национальном центре "Россия" с 8 по 10 июля. В эти дни на фестивале поженятся более 200 пар из разных регионов страны.

Одной из пар, решивших заключить брачный союз на всероссийском свадебном фестивале, стали Дарья Чернякина и Руслан Гуламов из Тольятти. Жених и невеста трудятся на АвтоВАЗе. Руслан — участник пилотного проекта по импортозамещению информационных и операционных систем. Дарья — техник-конструктор, представитель четвертого поколения заводчан в семье. Общий стаж работы семьи Чернякиных на градообразующем предприятии Тольятти — 160 лет.

"История нашей династии началась с моего прадедушки, Чернякина Виталия Ивановича. Он приехал на завод и посвятил всю свою трудовую жизнь работе в специализированном центре технического обслуживания и ремонта автомобилей АвтоВАЗа. Его преданность делу стала примером для всей нашей семьи, — рассказала Дарья. — Для меня быть частью такой трудовой династии — это не только большая ответственность, но и возможность внести свой вклад в развитие отечественного автомобилестроения".

Впервые всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках международной выставки-форума "Россия". В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. А за все время проведения международной выставки-форума "Россия" поженились 564 человека — это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на I всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.

Национальный центр "Россия" создан по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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