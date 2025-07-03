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Общество

Вокальный конкурс "Звезда — 2026" объявляет о старте 11 сезона

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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OAO "TPK BC РФ "Звезда" при поддержке министерства обороны Российской Федерации и министерства культуры Российской Федерации продолжает прием заявок на участие в 11 сезоне международного вокального конкурса "Звезда — 2026".

"Звезда" — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех регионов России, стран БРИКС и СНГ. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители. Голосование телезрителей и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов.

Главная цель проекта — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

Каждую страну или регион представляет в конкурсе один исполнитель. Это может быть не только вокалист или вокалистка, но и дуэт или вокально-инструментальная группа. К конкурсу допускаются неизвестные широкой публике исполнители и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы конкурсант был уроженцем региона (страны) или его судьба была так или иначе тесно связана с этим регионом (страной).

Онлайн-кастинг продлится до 14 июля 2025 года.

Задача международного конкурса "Звезда" — продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех, даже самых отдалённых уголков страны и отразить красоту и самобытность разных частей России и мира. Поэтому, в соответствии с концепцией конкурса, выступление каждого из участников может сопровождаться эффектной видео-открыткой о крае, который он представляет, и о нем самом. Это презентационные видеоролики (профайлы), длительностью не менее 40 секунд, выполненные в единой стилистике, но отражающие индивидуальный характер каждого из участников.
Более подробная информация о правилах подачи заявок указана на официальном сайте телеканала и в официальной группе конкурса в BK.

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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