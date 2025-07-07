Путешествуй с улыбкой: блогеры из 9 регионов страны посетили Ульяновскую область

Родина Колобка, В. И. Ульянова-Ленина или Здравница Поволжья? Тревел- и лайфстайл-блогеры посетили Ульяновскую область в рамках блог-тура Сбера "Космическое путешествие", прошедшего при поддержке АВТОВАЗа, департамента туризма министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

Прямиком в Димитровград

Своё путешествие лидеры мнений начали не со столицы региона, а с Димитровграда — второго по величине города Ульяновской области, расположенного в окружении сосновых лесов. Прочувствовать природный колорит блогеры отправились в семейный экопарк "Шишкин", в котором прогулялись по тропе с арт-объектами и хаски-центру. В том числе в экопарке проводят уроки по запряжке и управлению собачьей упряжкой. Для любителей расслабленного отдыха — есть аква-зона с бассейнами и гриль-домики.

На территории Димитровграда находится легендарное предприятие — фабрика игрушек "Полесье", чьи изделия знакомы практически каждому ребенку. Более 1100 уникальных моделей охватывают широкий спектр классических и современных игрушек, даря радость детям всех поколений и сохраняя лучшие традиции отечественного производства.

Алексей Жирухин, автор канала "Путешествуй со смыслом":

"Первые 40 лет мальчика всегда самые тяжелые. Путешествие в страну игрушек позволяет немного впасть в детство. Интересная и очень полезная экскурсия, которая заинтересует как ребенка, так и взрослого".

Палеонтологическая экспедиция

Как признались многие участники: эту точку маршрута они ждали с особым интересом — село Ундоры. Привлек путешественников первый в России музей, открытый на месте обнаружения богатой коллекции ископаемых животных юрского и мелового периодов — геопарк "Ундория" и одноименный палеонтологический музей. "Путешествие по древнему миру" привело блогеров в реликтовый лес, как отмечают экскурсоводы "эти деревья настолько древние, что помнят динозавров". Но главные сокровища геопарка скрываются в недрах земли. Многочисленные овраги и берега хранят останки древних головоногих моллюсков, белемнитов и даже скелеты гигантских морских ящеров.

Ольга Пискалова, тревел-блогер:

"В Ундории мы оказались на берегу Волги в хмурую погоду, но она добавляла уникальной атмосферы. Тишину нарушали лишь звуки прибрежных волн. Закрывая глаза, возникало ощущение, что я стою где-то на берегу северного моря. Здесь время будто замедлилось.

Прямо под ногами — окаменелые останки древних моллюсков, камни с миллионами лет истории. В такие моменты особенно остро ощущаешь силу природы и её масштаб.

Хочется вернуться сюда — увидеть высокие берега в закатном свете, снова пройтись без спешки и, может быть, найти тот самый заветный аммонит. Пока в моей коллекции — белемниты, симбирциты и небольшие фрагменты таинственных созданий прошлого".

Столица региона

В Ульяновске участников тура ждало увлекательное погружение в мир камней и минералов. Именно здесь находки из района Ундор обретают вторую жизнь, превращаясь в изысканные ювелирные изделия и предметы искусства. Особый интерес вызывает камень симбирцит, формирующийся вокруг фрагментов аммонитов и костей динозавров. Этот минерал стал настоящей визитной карточкой региона. В рамках тура гости посетили и единственный в мире музей камня Симбирцит, где смогли не только полюбоваться коллекционными образцами, но и понаблюдать за процессом обработки и шлифовки минерала, раскрывающим секреты мастерства местных ювелиров.

Историю вкусов города участники узнали по "Симбирским заметкам", которые подготовил в своем меню ресторан "Гопак". В основе блюд — грибы, как непосредственный атрибут местной кухни. К примеру, можно попробовать на вкус "Колобка" под сливочно-грибным соусом! А насладиться отдыхом после долгого путешествия блогеры отправились в термальный комплекс "Термы.ЛES", который находится примерно в 20 минутах езды от центра. Гостей встретил сосновый лес, круглогодичные открытые бассейны и уютные домики, позволяющие погрузиться в атмосферу гармонии и единения с природой.

Генеральный партнер тура — АВТОВАЗ. Партнерами тура также выступили СберСтрахование, СберСервис, Ассоциация ресторанов Milimon Team. Информационный партнер — Комсомольская правда.