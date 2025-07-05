В Самаре продлили ограничение движения транспорта ул. Литвинова

В Самаре продолжаются работы на канализационном коллекторе в Кировском районе, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

"Для обеспечения безопасности дорожного движения ограничение движения транспорта продлено с 6:00 5 июля до 6:00 1 сентября", - отмечается в в сообщении. Останется перекрытым участок улицы Литвинова, в границах улицы Магистральной и Инкубаторного переулка.

Отметим, что маршрутов общественного транспорта на вышеуказанном участке нет.