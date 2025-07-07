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Общество

В Самаре к середине недели потеплеет до +33°C

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К началу июля самарская погода решила реабилитироваться и, как положено, войти в режим "лето". Синоптики спрогнозировали в регионе жару. Теплеть начнет уже с понедельника, а к середине недели столбик термометра поднимется до +33 градусов.

В понедельник, 7 июля, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.

Во вторник, 8 числа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, температура воздуха +11…+16 °C. Днем — ветер южный, 5…10 м/с, температура воздуха +25…+30 °C.

9 июля в Самарской области по-прежнему будет малооблачно. Ночью прогнозируется неустойчивый слабый ветер, температура воздуха +13…+18 °C. Днем ожидается юго-восточный ветер, 5…10 м/с. Температура воздуха составит +28…+33 °C.

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