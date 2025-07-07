В Самаре к середине недели потеплеет до +33°C

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К началу июля самарская погода решила реабилитироваться и, как положено, войти в режим "лето". Синоптики спрогнозировали в регионе жару. Теплеть начнет уже с понедельника, а к середине недели столбик термометра поднимется до +33 градусов.