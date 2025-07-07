В Самаре к середине недели потеплеет до +33°C

К началу июля самарская погода решила реабилитироваться и, как положено, войти в режим "лето". Синоптики спрогнозировали в регионе жару. Теплеть начнет уже с понедельника, а к середине недели столбик термометра поднимется до +33 градусов.
В понедельник, 7 июля, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.
Во вторник, 8 числа, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, температура воздуха +11…+16 °C. Днем — ветер южный, 5…10 м/с, температура воздуха +25…+30 °C.
9 июля в Самарской области по-прежнему будет малооблачно. Ночью прогнозируется неустойчивый слабый ветер, температура воздуха +13…+18 °C. Днем ожидается юго-восточный ветер, 5…10 м/с. Температура воздуха составит +28…+33 °C.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????