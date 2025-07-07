Диана Шнайдер закончила выступление на Уимблдоне в паре

В третьем круге Уимблдона пара россиянки Анны Калинской и представительницы Румынии Сораны Кырсти обыграла российский дуэт Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:1.

В рамках встречи Калинская и Кырстя три раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Андреевой и Шнайдер один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 16 заработанных, пишет championat.com.