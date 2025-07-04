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Общество

Речников Самарской области поздравили с предстоящим профессиональным праздником

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню работников морского и речного флота. Праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов от имени главы региона Вячеслава Федорищева вручил государственные награды специалистам речной отрасли, чей многолетний труд и профессионализм внесли весомый вклад в ее развитие.

Среди них — опытные капитаны судов, квалифицированные механики, диспетчеры и другие профессионалы, благодаря которым обеспечивается безопасность и комфорт передвижения сотен тысяч пассажиров на территории Самарской области.

За большой вклад в развитие речного транспорта почетными грамотами и благодарностями губернатора Самарской области награждены специалисты ООО "Самарское речное пассажирское предприятие", АО "Порт Тольятти", ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", АО "Самарский речной порт".

За выдающиеся достижения и профессионализм почетные грамоты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области вручили преподавателям самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Также Сергей Карпов вручил дипломы студентам университета, завершившим обучение с отличием.

В речной отрасли Самарской области трудятся тысячи человек. Внутренний водный транспорт ежегодно перевозит порядка 1 млн пассажиров. В настоящее время в регионе работает 10 внутренних маршрутов, которые включают в себя 26 остановок. Также действуют скоростные пассажирские линии, связывающие Самару с популярными туристическими направлениями — Ширяево и Винновка.

По поручению губернатора Самарской области начата разработка программы развития внутреннего водного транспорта, в которую будут включены мероприятия по закупке новых пассажирских речных судов и мероприятия по модернизации речной инфраструктуры.  

В навигацию 2025 г. на внутренние рейсы вышли два новых судна МПКС пассажировместимостью 240 человек, а до конца 2027 г. в Самару прибудут еще четыре таких теплохода. Кроме того, планируется реконструкция причальной стенки и строительство нового здания речного вокзала в Самаре.

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