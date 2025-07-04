Роспотребнадзор назвал пляжи, на которых не стоит купаться: список

Роспотребнадзор по Самарской области рекомендовал воздержаться от купания на 5 пляжах региона.

Как сообщили в Управлении, с 27 июня по 3 июля в рамках мониторинга было исследовано: 98 проб на микробиологические показатели, 183 — на возбудители инфекционных заболеваний, 38 — на паразитологические показатели, 21 проба — на санитарно-химические показатели.

За неделю выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на пляжах:

озеро Сакулино-1,

озеро Сакулино-2,

г. о. Новокуйбышевск,

"Итальянский пляж" на р. Волга,

"Волжский замок" на р. Волга г. о. Тольяттии.

В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить купание на указанных пляжах.

Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.