Роспотребнадзор назвал пляжи, на которых не стоит купаться: список

Роспотребнадзор по Самарской области рекомендовал воздержаться от купания на 5 пляжах региона.
Как сообщили в Управлении, с 27 июня по 3 июля в рамках мониторинга было исследовано: 98 проб на микробиологические показатели, 183 — на возбудители инфекционных заболеваний, 38 — на паразитологические показатели, 21 проба — на санитарно-химические показатели.
За неделю выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на пляжах:
- озеро Сакулино-1,
- озеро Сакулино-2,
- г. о. Новокуйбышевск,
- "Итальянский пляж" на р. Волга,
- "Волжский замок" на р. Волга г. о. Тольяттии.
В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить купание на указанных пляжах.
Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????