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Общество

Роспотребнадзор назвал пляжи, на которых не стоит купаться: список

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роспотребнадзор по Самарской области рекомендовал воздержаться от купания на 5 пляжах региона.

Как сообщили в Управлении, с 27 июня по 3 июля в рамках мониторинга было исследовано: 98 проб на микробиологические показатели, 183 — на возбудители инфекционных заболеваний, 38 — на паразитологические показатели, 21 проба — на санитарно-химические показатели.

За неделю выявлены несоответствующие пробы воды водоема по микробиологическим показателям на пляжах:

  • озеро Сакулино-1,
  • озеро Сакулино-2,
  • г. о. Новокуйбышевск,
  • "Итальянский пляж" на р. Волга,
  • "Волжский замок" на р. Волга г. о. Тольяттии.

В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить купание на указанных пляжах.

Возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено.Качество песка соответствует гигиеническим требованиям.

Гид потребителя

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