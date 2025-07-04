Электрощит Самара принял участие в региональном этапе проекта "МолоТ"

27 июня торжественно завершился региональный этап общественного проекта ПФО для работающей молодежи "МолоТ". Награды и дипломы победителям вручил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Общественный проект "МолоТ" (Молодежный труд) проводился по поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект, призванный поддержать работающую молодежь, объединил команды региональных предприятий реального сектора экономики, которые соревновались в популярных среди молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. Свою команду в составе 25 молодых специалистов представил и Электрощит Самара.

Конкурсные испытания проходили две недели с 9 июня. Команда Электрощит Самара завоевала три золотых (семейная эстафета, игра "Городки", настольный теннис), три серебряных (профориентационный ролик, мини-футбол, бег-эстафета) и одну бронзовую (интеллектуальный квиз) медали.

Диплом от лица команды получила директор департамента по коммуникациям и связям с общественностью Дарья Назимова: "Наша молодежь продемонстрировала впечатляющие результаты в этом проекте, успевая и эффективно работать, и активно участвовать в жизни компании и региона. Мы гордимся достижениями ребят и уверены, что впереди их ждут новые победы! Благодарю участников проекта за вовлеченность и командный дух!"