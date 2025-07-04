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Молодежная политика Общество

Электрощит Самара принял участие в региональном этапе проекта "МолоТ"

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 июня торжественно завершился региональный этап общественного проекта ПФО для работающей молодежи "МолоТ". Награды и дипломы победителям вручил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

Общественный проект "МолоТ" (Молодежный труд) проводился по поручению полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект, призванный поддержать работающую молодежь, объединил команды региональных предприятий реального сектора экономики, которые соревновались в популярных среди молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. Свою команду в составе 25 молодых специалистов представил и Электрощит Самара.

Конкурсные испытания проходили две недели с 9 июня. Команда Электрощит Самара завоевала три золотых (семейная эстафета, игра "Городки", настольный теннис), три серебряных (профориентационный ролик, мини-футбол, бег-эстафета) и одну бронзовую (интеллектуальный квиз) медали.

Диплом от лица команды получила директор департамента по коммуникациям и связям с общественностью Дарья Назимова: "Наша молодежь продемонстрировала впечатляющие результаты в этом проекте, успевая и эффективно работать, и активно участвовать в жизни компании и региона. Мы гордимся достижениями ребят и уверены, что впереди их ждут новые победы! Благодарю участников проекта за вовлеченность и командный дух!"

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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