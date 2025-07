Статья ученых самарского Политеха вышла в лидеры цитируемости

Публикация научного коллектива Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Политеха признана научным сообществом одной из лучших, сообщает сайт вуза.

Материал, опубликованный в 2022 г. в одном из первых выпусков журнала Science and Technology of Advanced Materials: Methods (STAM Methods), за два года процитирован уже более 100 раз (по данным Web of Science).

Публикация посвящена посвящена системе веб-сервисов TopCryst, разработанных авторами. Директор центра Владислав Блатов и исследователи Александр Шевченко, Александр Шабалин и Игорь Карпухин описали ее возможности для анализа кристаллических структур.

"Сервис TopCryst — один из основных наших программных продуктов, — поясняет Владислав Блатов. — Он позволяет в автоматическом режиме проводить топологический анализ кристаллических структур любой сложности и постепенно становится общепринятым инструментом кристаллоструктурного исследования".