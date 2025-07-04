Без костров и флагов: что запретили в 2025 году на фестивале бардовской песни

Появился список запретов, касающийся Грушинского фестиваля в 2025 году. Под запрет попали как классические "атрибуты" фестиваля, так и нетривиальные вещи вроде воздушных змеев и флагов.

Строго-настрого запрещено провозить на фестивальную поляну алкоголь любого рода, наркотические, токсические вещества или стимуляторы. Отдельно организаторы подчеркивают, что продавать пиво на торговой поляне не будут.

Также под запрет попали: оружие любого типа, муляжи оружия, средства маскировки, огнеопасные и пиротехнические изделия, сигнальные ракеты, планеры, дроны, воздушные змеи.

Нельзя приезжать на Грушу в 2025 году с духовыми приспособлениями для извлечения звуков, а также с большими (более 2×1,5 м) флагами и баннерами, древками для флагов, экстремистскими материалы.

Отдельное табу — на разведение костров.

"Разводить костры на Поляне запрещено по требованиям пожарной безопасности. Для приготовления пищи можно использовать примусы, газовые горелки", — подчеркивают организаторы.

В целях безопасности купаться можно будет строго лишь в отведенных для этого местах. Сообщается, что около Волги оборудовали пляж со спасательным пунктом и кабинками для раздевания.