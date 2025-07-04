Без костров и флагов: что запретили в 2025 году на фестивале бардовской песни

Появился список запретов, касающийся Грушинского фестиваля в 2025 году. Под запрет попали как классические "атрибуты" фестиваля, так и нетривиальные вещи вроде воздушных змеев и флагов.
Строго-настрого запрещено провозить на фестивальную поляну алкоголь любого рода, наркотические, токсические вещества или стимуляторы. Отдельно организаторы подчеркивают, что продавать пиво на торговой поляне не будут.
Также под запрет попали: оружие любого типа, муляжи оружия, средства маскировки, огнеопасные и пиротехнические изделия, сигнальные ракеты, планеры, дроны, воздушные змеи.
Нельзя приезжать на Грушу в 2025 году с духовыми приспособлениями для извлечения звуков, а также с большими (более 2×1,5 м) флагами и баннерами, древками для флагов, экстремистскими материалы.
Отдельное табу — на разведение костров.
"Разводить костры на Поляне запрещено по требованиям пожарной безопасности. Для приготовления пищи можно использовать примусы, газовые горелки", — подчеркивают организаторы.
В целях безопасности купаться можно будет строго лишь в отведенных для этого местах. Сообщается, что около Волги оборудовали пляж со спасательным пунктом и кабинками для раздевания.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?