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Транспорт Транспорт и связь

"Теплые" опции и электронные ассистенты - каких функций россияне ждут в автомобиле

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При покупке автомобиля россияне руководствуются не только стоимостью и маркой, но и уровнем технологического оснащения. Сегодня половина автомобилистов в нашей стране уже не готовы покупать машину без подогрева сидений и руля, а четверть - без автоматического экстренного торможения. И, как свидетельствует совместное исследование "Росгосстраха" и "Авто.ру"¹, доплачивать за эти функции готовы 89% опрошенных.

Для 64% респондентов при выборе авто решающим критерием остается стоимость. 42% назвали важнейшим фактором надежность, а 40% - марку и экономичный расход топлива. Примечательно, что мощность двигателя значима лишь для 30% водителей*.

Уже сегодня личные автомобили россиян по умолчанию укомплектованы функциями, которые еще недавно считались опциональными. Самой распространенной стала система подогрева сидений - она установлена в авто у 62% участвовавших в опросе владельцев. Четверть автомобилей респондентов имеют бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой, еще столько же - подогрев руля, 23% - адаптивный круиз-контроль, а каждый пятый - систему автоматического экстренного торможения. Электропривод багажника встречается реже - в 18% машин участников опроса.

Развитие мультимедийных технологий постепенно переводит управление базовыми функциями в сенсорные интерфейсы: через тачскрин климатической установкой управляют 34% респондентов, аудиосистемой - 41%. Однако большинство автолюбителей все еще предпочитают кнопки: лишь 4% водителей называют взаимодействие с сенсорными экранами абсолютно удобным, тогда как 84% признаются, что при движении им непривычно пользоваться подобными панелями.

Наиболее важными опциями для покупки следующего автомобиля россияне назвали "теплые" функции - 55% опрошенных не готовы отказаться от подогрева сидений, руля и лобового стекла. Также в тройку обязательных систем вошли контроль слепых зон (31%) и автоматическое экстренное торможение (28%). Примерно столько же россиян (27%) собираются выбирать автомобиль только с парковочным ассистентом.

По данным Авто.ру, в июне 2025 года почти 90% объявлений о продаже нового автомобиля, размещенных в сервисе, содержат упоминание об оснащении машины сенсорным дисплеем. С точки зрения наиболее желанных опций, упомянутых ранее, 40% новых автомобилей предлагаются с системой контроля слепых зон и адаптивным круиз-контролем.

Доплачивать за подобные функции готовы 32% опрошенных, еще 57% согласны сделать это выборочно, в зависимости от конкретной функции. 44% автомобилистов готовы доплатить 50-100 тыс. рублей. До 50 тыс. рублей могут добавить 31% автомобилистов, а 17% рассматривают доплату 100-200 тысяч. Лишь 8% готовы выйти за предел 200 тыс. рублей.

"Сегодня машина - уже не просто средство передвижения, а безопасный, комфортный и "умный" транспорт, за удобство которого многие российские водители готовы доплачивать. Но вместе с тем надо понимать, что все инновационные технологии повышают не только цену машины при покупке и последующей продаже, но и стоимость ее ремонта в случае повреждения, - отмечает куратор направления КАСКО компании "Росгосстрах" Дмитрий Кузнецов. - При наличии полиса КАСКО с полным покрытием устранение этих повреждений берут на себя страховая компания и ее партнерские СТОА. При этом страхование сегодня тоже становится все более технологичным - так, например, наша компания использует модели машинного обучения, чтобы учитывать влияние пространственных данных на степень аварийности того или иного клиента. Искусственный интеллект, опираясь на обработку историй страхования миллионов автомобилистов и их географическую локацию, позволяет более точно вычислять вероятность наступления страховых событий. Такой автоматизированный анализ данных позволяет персонализировать тариф, сделать его более справедливым для клиента".

* Вопрос предполагал множественный выбор ответов.

¹ В опросе, проведенном в июне 2025 года, приняли участие более 2500 россиян старше 18 лет. География - все округа РФ.

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Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

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Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

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