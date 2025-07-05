Авито Путешествия и Росаккредитация повысят точность данных об отелях, турбазах, кемпингах и санаториях

Сервис бронирования жилья Авито Путешествия и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Подписи под документом поставили управляющий директор Авито Влад Федулов и руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Стороны договорились об обмене актуальной и достоверной информацией о соответствии гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других средств размещения обязательным требованиям. В рамках взаимодействия Росаккредитация будет по API передавать Авито актуальные данные о прошедших обязательную классификацию средствах размещения из реестра службы. Информация будет доступна для туристов, предпринимателей и других пользователей Авито Путешествий. Таким образом, путешественники будут получать надежную информацию для своего отдыха, что поможет заранее определиться с выбором и забронировать наиболее подходящий объект.

"Подписание соглашения с Авито Путешествия еще на шаг приблизило нас к формированию единого информационного пространства, объединяющего всех участников индустрии гостеприимства и туризма. Предлагаемые Росаккредитацией цифровые решения позволяют агрегаторам заранее подготовиться к выполнению требований закона и удовлетворить запрос туристов на объективную информацию, а отельерам улучшить качество предоставляемых услуг и оптимизировать процессы бизнеса", — прокомментировал Назарий Скрыпник.

Передача сведений в адрес Авито Путешествий будет происходить при выполнении сервисом обязательств по проверке записи об объекте туриндустрии в реестре Росаккредитации. В соответствии с законом Авито Путешествия будут сопоставлять полученные от владельца объекта сведения с информацией от службы. Нововведения будут касаться только тех объектов, которые подпадают под обязательную классификацию средств размещения.

"Достоверность и полнота данных об объектах размещения — вопрос не только выполнения требований законодательства, но также обеспечения качества сервиса на высококонкурентном рынке. Благодаря сотрудничеству с Федеральной службой по аккредитации мы сможем ещё эффективнее верифицировать данные по гостиницам, базам отдыха, кемпингам и санаториям для того, чтобы наши клиенты получали всю необходимую информацию для безопасных путешествий и взвешенного выбора вариантов размещения", — прокомментировал Влад Федулов.