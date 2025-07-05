Авито Путешествия и Росаккредитация повысят точность данных об отелях, турбазах, кемпингах и санаториях

Сервис бронирования жилья Авито Путешествия и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Подписи под документом поставили управляющий директор Авито Влад Федулов и руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.
Стороны договорились об обмене актуальной и достоверной информацией о соответствии гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других средств размещения обязательным требованиям. В рамках взаимодействия Росаккредитация будет по API передавать Авито актуальные данные о прошедших обязательную классификацию средствах размещения из реестра службы. Информация будет доступна для туристов, предпринимателей и других пользователей Авито Путешествий. Таким образом, путешественники будут получать надежную информацию для своего отдыха, что поможет заранее определиться с выбором и забронировать наиболее подходящий объект.
"Подписание соглашения с Авито Путешествия еще на шаг приблизило нас к формированию единого информационного пространства, объединяющего всех участников индустрии гостеприимства и туризма. Предлагаемые Росаккредитацией цифровые решения позволяют агрегаторам заранее подготовиться к выполнению требований закона и удовлетворить запрос туристов на объективную информацию, а отельерам улучшить качество предоставляемых услуг и оптимизировать процессы бизнеса", — прокомментировал Назарий Скрыпник.
Передача сведений в адрес Авито Путешествий будет происходить при выполнении сервисом обязательств по проверке записи об объекте туриндустрии в реестре Росаккредитации. В соответствии с законом Авито Путешествия будут сопоставлять полученные от владельца объекта сведения с информацией от службы. Нововведения будут касаться только тех объектов, которые подпадают под обязательную классификацию средств размещения.
"Достоверность и полнота данных об объектах размещения — вопрос не только выполнения требований законодательства, но также обеспечения качества сервиса на высококонкурентном рынке. Благодаря сотрудничеству с Федеральной службой по аккредитации мы сможем ещё эффективнее верифицировать данные по гостиницам, базам отдыха, кемпингам и санаториям для того, чтобы наши клиенты получали всю необходимую информацию для безопасных путешествий и взвешенного выбора вариантов размещения", — прокомментировал Влад Федулов.
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.