Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День семьи, любви и верности

Во вторник, 8 июля, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую иллюминацию на телебашне в Самаре в честь Дня семьи, любви и верности.

На медиафасаде самарской телебашни высветится официальный логотип праздника и бегущая строка "С Днем семьи, любви и верности", "8 июля", букеты ромашек. Иллюминация телебашни в Самаре будет работать с наступления сумерек до 24:00 часов.

На медиафасаде Останкинской телебашни покажут тематический видеоролик.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Майкопа, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов России.