Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День семьи, любви и верности

Во вторник, 8 июля, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую иллюминацию на телебашне в Самаре в честь Дня семьи, любви и верности.
На медиафасаде самарской телебашни высветится официальный логотип праздника и бегущая строка "С Днем семьи, любви и верности", "8 июля", букеты ромашек. Иллюминация телебашни в Самаре будет работать с наступления сумерек до 24:00 часов.
На медиафасаде Останкинской телебашни покажут тематический видеоролик.
В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Майкопа, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов России.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????