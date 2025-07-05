Уровень погодной опасности в регионе вырос с желтого до оранжевого

Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности днем в субботу, 5 июля.

Он пришел на смену ранее объявленному желтому уровню.

"В ближайшие 2-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений: гроза, ливень, шквал 19-24 м/с, крупный град, с сохранением до конца дня 5 июля и ночью 6 июля", — предупредили в Приволжском УГМС.

МЧС России напоминает: