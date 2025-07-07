16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области появятся современные арт-пространства для молодежи Архитекторов Самарской области поздравили с профессиональным праздником В Самаре обсудили подготовку к Молодежному форуму ПФО "иВолга" В Новокуйбышевске создадут мурал "Хлеб и сталь Победы" Школьники Самарской области учатся управлять дронами в рамках нацпроекта

Общество

Архитекторов Самарской области поздравили с профессиональным праздником

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре состоялись торжественные мероприятия, посвященные новому в России профессиональному празднику — Дню архитектора. Постановлением Председателя правительства РФ Михаила Мишустина с 2025 г. День архитектора включен в календарь российских праздников в первый понедельник июля. 7 июля выдающихся и заслуженных архитекторов Самарской области на торжественной церемонии поздравили заместитель председателя правительства Самарской области Анастасия Сорокина, министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев и главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

На встрече с профессиональным сообществом были подняты актуальные, волнующие вопросы по развитию архитектурного и градостроительного облика региона. "Необходимо возрождать понимание архитектуры как искусства. Мы должны прийти к тому, что современный архитектор обязан обладать всеми компетенциями для качественной работы: владеть проектным управлением, выполнять точные расчеты, хорошо знать нормативы. Архитектор должен четко представлять, как будет реализована его идея", — подчеркнула Анастасия Сорокина.

Благодарностями министра градостроительной политики Самарской области за вклад в развитие архитектуры, градостроительства и формирование комфортной среды были награждены ведущие преподаватели вузов Самарской области, а также руководители предприятий и коллективов, связанных с архитектурной деятельностью.

"Мы обсуждаем с САМГТУ перспективу создания факультета, который бы воспитывал именно архитекторов-градостроителей, которые будут сильны и в нормативно-правовой базе, и в профессиональной сфере. Молодым специалистам также надо давать практическую возможность применить свои знания", — отметил Андрей Грачев.

Отметим, что новые подходы к градостроительной политике в Самарской области и проекты концепций комплексного развития территорий находятся под пристальным вниманием губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

В пятницу, 4 июля, глава региона провел заседание Градостроительного совета Самарской области, который возобновил работу после длительного перерыва. В совещании приняли участие эксперты, представители профессионального сообщества, застройщики, а также члены регионального правительства.

Вячеслав Федорищев напомнил присутствующим о цели создания Градостроительного совета при губернаторе и его ключевой роли в формировании грамотной политики: "Мы не можем себе позволить повторять ошибки прошлого. Важно, чтобы в совете работали эксперты — люди, неравнодушные к родному городу, застройщики, чиновники. Все в едином ключе решали задачи, поставленные перед правительством Самарской области".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3