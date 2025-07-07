Глава компании-резидента "Жигулевской долины" вошел в ТОП-10 лучших молодых промышленников страны

На площадке международной промышленной выставки "ИННОПРОМ — 2025" в Екатеринбурге состоялось торжественное награждение победителей всероссийской премии "Молодой промышленник".
Она ежегодно вручается представителям бизнеса и науки, чьи достижения способствуют технологическому прорыву и модернизации отечественной промышленности. Премия проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Генеральный директор тольяттинского ООО "Волжский светотехнический завод Луч" Константин Лазарев вошел в первую десятку лидеров премии. Награду руководителю предприятия вручили за профессиональные достижения, активное участие в государственных инфраструктурных проектах и значительный вклад в повышение производительности труда на предприятии.
В ТОП-200 премии "Молодой промышленник" вошли еще семь руководителей региональных предприятий. Всего на участие в конкурсе было представлено 700 заявок из 69 субъектов страны.
"Столь высокая федеральная оценка — еще одно доказательство высокого потенциала самарской промышленности и талантливых управленцев, которые двигают вперед свои предприятия, родной регион, целые отрасли. Гордимся достижениями наших промышленников! Уверен, что этот успех станет стимулом для других предприятий региона", — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
"Волжский светотехнический завод Луч" — одно из ведущих предприятий в сфере производства светодиодного освещения на Поволжье. Компания является резидентом "Жигулевской долины".
Активному развитию завода помогает участие в федеральном проекте "Производительность труда" и меры поддержки в виде займа Фонда развития промышленности. На предприятии стартовала масштабная реорганизация, ориентированная на рост, технологичность и обновление продуктовой линейки. Усилилась работа с рынками и профессиональными сообществами.
"Это признание — не только личная награда, но и отражение реальной силы региональной промышленности. Для нашей команды это стимул двигаться вперед, развиваться и не останавливаться на достигнутом", — отметил Константин Лазарев.
В ТОП-200 премии "Молодой промышленник" также вошли:
Олег Калашников, ООО "СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАРК";
Вячеслав Кирилин, ООО ПО "ПРОМИНДУСТРИЯ" (группа Симметрика);
Кирилл Ануфриев, ООО "Фуд-Инновация";
Егор Худанов, ООО "ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ";
Станислав Давыдов, АО "СМАРТС";
Александр Родькин, ООО "Тесвел" (ГК "Волгаэнергопром");
Антон Певицын, ООО "Самарский завод Энергия" (ГК "Волгаэнергопром").
Последние комментарии
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.