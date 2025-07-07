16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава компании-резидента "Жигулевской долины" вошел в ТОП-10 лучших молодых промышленников страны Самарская область представила разработки на выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге В Красноармейском районе по нацпроекту отремонтируют единственную дорогу к двум поселкам Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары — уход от точечной застройки" В первом полугодии 2025 г. ключи от квартир получили 233 самарские сироты

Экономика и бизнес

Глава компании-резидента "Жигулевской долины" вошел в ТОП-10 лучших молодых промышленников страны

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На площадке международной промышленной выставки "ИННОПРОМ — 2025" в Екатеринбурге состоялось торжественное награждение победителей всероссийской премии "Молодой промышленник".

Фото: министерство промышленности СО

Она ежегодно вручается представителям бизнеса и науки, чьи достижения способствуют технологическому прорыву и модернизации отечественной промышленности. Премия проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Генеральный директор тольяттинского ООО "Волжский светотехнический завод Луч" Константин Лазарев вошел в первую десятку лидеров премии. Награду руководителю предприятия вручили за профессиональные достижения, активное участие в государственных инфраструктурных проектах и значительный вклад в повышение производительности труда на предприятии.

В ТОП-200 премии "Молодой промышленник" вошли еще семь руководителей региональных предприятий. Всего на участие в конкурсе было представлено 700 заявок из 69 субъектов страны.

"Столь высокая федеральная оценка — еще одно доказательство высокого потенциала самарской промышленности и талантливых управленцев, которые двигают вперед свои предприятия, родной регион, целые отрасли. Гордимся достижениями наших промышленников! Уверен, что этот успех станет стимулом для других предприятий региона", — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
"Волжский светотехнический завод Луч" — одно из ведущих предприятий в сфере производства светодиодного освещения на Поволжье. Компания является резидентом "Жигулевской долины".

Активному развитию завода помогает участие в федеральном проекте "Производительность труда" и меры поддержки в виде займа Фонда развития промышленности. На предприятии стартовала масштабная реорганизация, ориентированная на рост, технологичность и обновление продуктовой линейки. Усилилась работа с рынками и профессиональными сообществами.

"Это признание — не только личная награда, но и отражение реальной силы региональной промышленности. Для нашей команды это стимул двигаться вперед, развиваться и не останавливаться на достигнутом", — отметил Константин Лазарев.

В ТОП-200 премии "Молодой промышленник" также вошли:
Олег Калашников, ООО "СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАРК";
Вячеслав Кирилин, ООО ПО "ПРОМИНДУСТРИЯ" (группа Симметрика);
Кирилл Ануфриев, ООО "Фуд-Инновация";
Егор Худанов, ООО "ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ";
Станислав Давыдов, АО "СМАРТС";
Александр Родькин, ООО "Тесвел" (ГК "Волгаэнергопром");
Антон Певицын, ООО "Самарский завод Энергия" (ГК "Волгаэнергопром").

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №28

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 02 июля 2025 17:08 В Тольятти будет создан современный Институт беспилотной авиации

... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Фото на сайте

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3