Глава компании-резидента "Жигулевской долины" вошел в ТОП-10 лучших молодых промышленников страны

На площадке международной промышленной выставки "ИННОПРОМ — 2025" в Екатеринбурге состоялось торжественное награждение победителей всероссийской премии "Молодой промышленник".

Она ежегодно вручается представителям бизнеса и науки, чьи достижения способствуют технологическому прорыву и модернизации отечественной промышленности. Премия проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Генеральный директор тольяттинского ООО "Волжский светотехнический завод Луч" Константин Лазарев вошел в первую десятку лидеров премии. Награду руководителю предприятия вручили за профессиональные достижения, активное участие в государственных инфраструктурных проектах и значительный вклад в повышение производительности труда на предприятии.

В ТОП-200 премии "Молодой промышленник" вошли еще семь руководителей региональных предприятий. Всего на участие в конкурсе было представлено 700 заявок из 69 субъектов страны.

"Столь высокая федеральная оценка — еще одно доказательство высокого потенциала самарской промышленности и талантливых управленцев, которые двигают вперед свои предприятия, родной регион, целые отрасли. Гордимся достижениями наших промышленников! Уверен, что этот успех станет стимулом для других предприятий региона", — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

"Волжский светотехнический завод Луч" — одно из ведущих предприятий в сфере производства светодиодного освещения на Поволжье. Компания является резидентом "Жигулевской долины".

Активному развитию завода помогает участие в федеральном проекте "Производительность труда" и меры поддержки в виде займа Фонда развития промышленности. На предприятии стартовала масштабная реорганизация, ориентированная на рост, технологичность и обновление продуктовой линейки. Усилилась работа с рынками и профессиональными сообществами.

"Это признание — не только личная награда, но и отражение реальной силы региональной промышленности. Для нашей команды это стимул двигаться вперед, развиваться и не останавливаться на достигнутом", — отметил Константин Лазарев.

В ТОП-200 премии "Молодой промышленник" также вошли:

Олег Калашников, ООО "СТАНКОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАРК";

Вячеслав Кирилин, ООО ПО "ПРОМИНДУСТРИЯ" (группа Симметрика);

Кирилл Ануфриев, ООО "Фуд-Инновация";

Егор Худанов, ООО "ЗОЛОТОЙ ХМЕЛЬ";

Станислав Давыдов, АО "СМАРТС";

Александр Родькин, ООО "Тесвел" (ГК "Волгаэнергопром");

Антон Певицын, ООО "Самарский завод Энергия" (ГК "Волгаэнергопром").